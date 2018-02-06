Британский Союз журналистов учит любителей выбивать гонорары за фото

На первый взгляд кажется, что британский союз журналистов радеет за фотографов-любителей, чтобы они получали свои гонорары. На самом деле, все как раз наоборот. Задача кампании — показать ценность профессионального подхода к фотографии. «Мы должны поднять проблему с бесплатными фотографиями любителей, которые подрывают основы профессиональной журналистики и девальвируют стоимость хороших фото и видео, — записано в обращении союза журналистов. — Если картинка достаточно хороша для публикации, она должна быть достаточно хороша и для оплаты».

Предлагаемая британским Союзом журналистов кампания смахивает на технологии социального инжиниринга. Предполагается внедрить в сознание любителей мысль, что за публикацию своей фотографии они должны получить от редакции деньги. После этого любители, во-первых, станут более требовательными и корыстными, а во-вторых, они должны сами осознать ценность профессиональной фотографии и зауважать как свои «интеллектуальные права», так и труд фотографов.

Но самое главное, если такое корыстное поведение любителей достигнет определенной критической массы, то удастся примерно сравнять любительские и профессиональные фотографии в стоимости для редакций. После чего редакции, конечно, будут предпочитать профессиональные фото. Ведь при сопоставимой цене профессиональное фото, конечно, лучше. У любительских фото два преимущества: бесплатность и уникальность (когда фотограф оказался в нужное время в нужном месте). Если с уникальностью ничего не поделаешь — журналист не может распространиться по планете так же, как блогер, — то можно попытаться устранить хотя бы бесплатность. В общем, хитро задумано.

В России, между тем, тоже был прецедент, связанный с бесплатным использованием соцсетевых фотографий редакциями. Хотя Илью Варламова, — а это о его фотографиях идет речь, — наверное, уже нельзя назвать непрофессиональным фотографом. Тем не менее, он не фоторепортер, а фотоблогер. Но фотографии из его блога многократно использовались различными СМИ. Блогер не выдержал и подал иски к СМИ. Начались тяжбы, они шли с переменным успехом. В конце концов, Верховный суд признал, что публикация такого рода фотографий — это цитирование, и платить за цитаты не нужно.

Так что в России будет трудно развернуть кампанию, подобную той, что затеяли британские коллеги.