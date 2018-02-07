Елена Вартанова: «Людям нужны навигаторы по информационным потокам»

Сейчас ситуация изменилась в сторону легитимации журналистского образования. Оно отчасти стало готовить специалистов для рекламной и PR-индустрий. Этот факт тоже надо учитывать. На многих филфаках, истфаках, соцфаках открыты кафедры по связям с общественностью. И сегодня выпускник исторического факультета необязательно историк. Поэтому конкуренция становится очень многослойной.

И более того, сама профессия меняется. Конечно, газетная журналистика еще сохраняет, я бы сказала, относительную чистоту. Но в новых цифровых средах идет явная гибридизация. Рынок становится очень разнообразным, и даже при серьезной конкуренции многие люди находят себе место работы.

Вы сказали, что более или менее по специальности место работы находят все выпускники журфака МГУ. Все — это значит 100%?

— 80% выпускников журфака МГУ трудоустраивается в медиасреду. Но не все как журналисты. В трудовых договорах в разных медиакомпаниях одна и та же работа может называться по-разному. Где-то — журналист, где-то — корреспондент, где-то — новостной продюсер. При этом еще раз подчеркнем, что понятие медиасреда шире, чем понятие редакция.

Мы недавно проводили исследование наших студентов, с тем чтобы выяснить, какой общественно-политической информацией они пользуются. Мы выяснили, что они в большинстве своем не пользуются телевизионной информацией. Они не пользуются газетной информацией, хотя в число информационных спонсоров факультета входят редакции печатных газет: они присылают нам свои тиражи, газеты эти разбираются очень быстро, но студенты в качестве основного источника информации все же называют социальные сети, которые, конечно, представляют журналистскую информацию, но уже в перечне других источников. И вот эта цифровая среда очень сильно меняет и формы занятости наших выпускников.

Однажды я летела на международную конференцию. Ко мне в самолете подошел наш выпускник, поздоровался и сказал, что он работает по специальности. Я обрадовалась и спросила: «Какая же ваша работа?» Он ответил: «Я пишу сценарии для компьютерных игр». Поэтому оценивать, кто работает по специальности в современной новой цифровой среде надо все-таки вдумчиво. К этому нельзя подходить прямолинейно. Да, у нас многие ребята ведут новости на «Первом канале», на ВГТРК, на канале «Москва 24». Это понятная для нас сегодня работа. Но некоторые выпускники пишут для той же самой «России 24» бегущую строку.

Недавно мы получили грант Российского научного фонда «Разработка фундаментальных основ отечественной теории медиа в условиях трансформации общественных практик и цифровизации СМИ». Это очень интересное исследование, которое позволит ответить на вопрос: что же сегодня понимается под классическими базовыми терминами «медиа», «СМИ» и «журналистика» в индустрии, у аудитории, в образовании и у теоретиков? Мы только приступили к этой работе и видим, что у четырех основных групп (а есть еще одна группа — законодатели) совершенно разные представления о том, что мы называем журналистикой. Поэтому нам необходимо выявить базовые представления о главных терминах и попытаться договориться.

Владимир Познер считает, что в России есть отдельно взятые журналисты, а журналистики, как профессии, нет.

— Я думаю, что Владимир Владимирович в данном случае говорит о политической журналистике. После 1985 года, когда в стране начались процессы перестройки, понятие политической журналистики распространилось на всю журналистику. И действительно, политическая журналистика сегодня в России (да и во всех странах мира) переживает непростой период. По многим причинам, из них главные, на мой взгляд, две.

Первая в том, что политическая журналистика в ее классическом виде, когда она была медиатором между властью, журналистами и аудиторией, исчезает из-за появления множества альтернативных источников, которые аудитории всегда более интересны, потому что они как будто свободные.Другой причиной является то обстоятельство, что журналисты, освободившись от цензуры, которая была государственным институтом в Советском Союзе, не освободились еще от двух вещей: от жесткой самоцензуры с одной стороны, а с другой стороны — от некоторой анархии, которая пришла профессию в 1990-е годы. Тогда принципы социальной ответственности и журналистских стандартов многими не разделялись и рассматривались как своего рода самоцензура. А ведь у журналистики, если мы говорим о ней как о профессии, есть несколько базовых принципов: проверка информации и ответственность перед обществом за те эффекты, которые журналистика приносит.