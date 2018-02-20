Алхимия дяди Васи

Я был свидетелем того, как рождалась та, ставшая теперь легендарной, серия публикаций под названием «Таежный тупик». Дело было в пансионате издательства «Правда», который располагался в Планерной, рядом с Москвой. Я там ночами, после газетной работы, доделывал диссертацию, сроки поджимали, а Песков, вернувшись из сибирской командировки, писал про Лыковых. На завтрак он всегда приходил в костюме и при галстуке. Я удивлялся: «Зачем такой официоз?». Он мне объяснил: «Это дисциплинирует. Вот ты после завтрака что будешь делать? Небось, поваляешься с газетой в руках. А я сразу — за стол. Работать». До обеда он вот так и работал. Потом точно также работал до вечера. После ужина мы шли на прогулку — всегда по одному и тому же маршруту, километров шесть, и в хорошем темпе. И так каждый божий день, включая субботу. Маленькую поблажку он позволял себе только в воскресенье: тогда брал фотоаппарат и отправлялся в лес, то есть фактически тоже работал, но только не пером, а оптикой.

Никаких отпусков, праздных разговоров, застолий, чаепитий — всю свою газетную жизнь В. Песков провел именно в таком ритме, все шестьдесят лет. Редкий пример столь фанатичного отношения к профессии.

Читать заметки «дяди Васи» было легко: язык прозрачный, автор умен и добр. Но за этой легкостью — я много раз видел — скрывался тяжелейший труд. Он писал карандашом, перечеркивая уже сложившиеся абзацы и страницы, подолгу и тщательно подбирая именно те слова, которые позволят не просто сообщить читателю нужную информацию, но и вызовут у него нужные и сильные эмоции. Потом диктовал написанное редакционным машинисткам.

Мы несколько раз вместе были в командировках, причем довольно экстремальных — на дрейфующих станциях «Северный полюс», на дальних арктических аэродромах, а однажды даже в той заветной точке, где сходятся меридианы. В 79-м он прилетел в Арктику, чтобы написать материал о семерке лыжников, которые первыми в мире шли на Полюс. На «кукурузнике» Ан-2 мы обнаружили группу среди льдов, и Песков стал делать съемку. В азарте он едва не выпал из самолетной двери. Я держал его за ноги, он снимал. Потом этот кадр вошел в книги, публикации, стал лучшим снимком о той полярной эпопее.

В его квартире на Масловке никогда не было телевизора. Хотя В.М. много лет сам вел телепередачу «В мире животных». Часами глазеть в телевизор — нет, для него это было совершенно невозможным занятием.

Да, конечно, Василий Михайлович был больше, чем журналист. Хранить память о таких людях очень важно. Это еще и надежда на то, что его опыт, его талант, его отношение к профессии окажутся полезными для тех, кто пойдет следом.

И памятной доске на доме, где жил Песков обязательно быть. Хорошо, что клуб ветеранов хлопочет об этом. Хотя, если по справедливости, тут требуется немедленное участие государства. Ведь Песков так много для него сделал.