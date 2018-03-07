Мария Захарова отметила ошибку главного редактора «Эха Москвы»

В социальной сети Instagram Алексея Венедиктова появилось фото с переговоров Сергея Лаврова, на котором глава российского МИД сидит в кресле, а за его спиной установлен флаг Намибии. Подпись к посту гласит: «Хе-хе, флаги перепутали. Ну или министров. Ченч с Намибией».

Официальный представитель МИДа Мария Захарова отреагировала на публикацию, упрекнув Венедиктова в незнании традиций стран.

«Перепутали не стороны, а Алексей Венедиктов. Дело в том, что у каждой страны свои протокольные традиции. Ряд государств (среди них, например, Намибия и США) организовывают протокольную съемку не под своими флагами, а под флагами партнёров» — было написано на ее официальной странице в Facebook.

Захарова также обратила внимание, что этот недочет у журналистов радиостанции далеко не первый: