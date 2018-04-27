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Теги: 
День Победы
журналист
акция

«Подписка ко Дню Победы» — подпишем ветеранов ВМЕСТЕ!

Редакция ЖУРНАЛИСТА решила сделать ветеранам журналистики подарок — подписку на журнал «Журналист»! 

Вспомните о тех, кто много лет трудился в вашей редакции, порадуйте их своим вниманием и присоединяйтесь к нашей акции!

Когда:

До конца июня только по акции — стоимость подписки на журнал «Журналист» (6 месяцев) с доставкой — 3900 рублей! 

КАК:

Оформить подписку можно, отправив заявку на почту: jour-nal@yandex.ru

Подробности:

Список подписчиков и тех, кто их подписал, будет размещен на нашем сайте.

Телефон редакции для дополнительной информации:  8 499 152 19 07

Заходная иллюстрация: shutterstock.com
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Мероприятия

Присоединяйся к Акции «100 добрых дел»
«Подписка ко Дню Победы» — подпишем ветеранов ВМЕСТЕ!