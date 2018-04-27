Присоединяйся к Акции «100 добрых дел»

Редакция ЖУРНАЛИСТА решила сделать ветеранам журналистики подарок — подписку на журнал «Журналист»!

Вспомните о тех, кто много лет трудился в вашей редакции, порадуйте их своим вниманием и присоединяйтесь к нашей акции!

Когда:

До конца июня только по акции — стоимость подписки на журнал «Журналист» (6 месяцев) с доставкой — 3900 рублей!

КАК:

Оформить подписку можно, отправив заявку на почту: jour-nal@yandex.ru

Подробности:

Список подписчиков и тех, кто их подписал, будет размещен на нашем сайте.

Телефон редакции для дополнительной информации: 8 499 152 19 07