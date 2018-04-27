Присоединяйся к Акции «100 добрых дел»

«Подписка ко Дню Победы» — подпишем ветеранов ВМЕСТЕ!
Редакция ЖУРНАЛИСТА решила сделать ветеранам журналистики подарок — подписку на журнал «Журналист»!
Вспомните о тех, кто много лет трудился в вашей редакции, порадуйте их своим вниманием и присоединяйтесь к нашей акции!
Когда:
До конца июня только по акции — стоимость подписки на журнал «Журналист» (6 месяцев) с доставкой — 3900 рублей!
КАК:
Оформить подписку можно, отправив заявку на почту: jour-nal@yandex.ru
Подробности:
Список подписчиков и тех, кто их подписал, будет размещен на нашем сайте.
Телефон редакции для дополнительной информации: 8 499 152 19 07
Заходная иллюстрация: shutterstock.com
Апр 27, 2018