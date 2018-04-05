ВКонтакте обновит алгоритм ранжирования постов

Социальная сеть Вконтакте объявила о новых изменениях в порядке выкладываемых новостей в ленте пользователей.

Приоритет будет отдаваться новостям тех людей и сообществ, которые часто посещает пользователь. Выше будут располагаться новости, которые были недавно опубликованы. И появится возможность подписываться на обновления понравившейся страницы прямо в фиде.

ВКонтакте начнёт выделять в ленте посты с большим количеством комментариев. Это поможет пользователю быстрее подключаться к интересным обсуждениям. При этом будет учитываться, находится ли автор публикации в сети. Интересно, что лайки от друзей для алгоритма ранжирования будут намного важнее, чем общее количество поставленных отметок.

Вниз ленты уйдут публикации с кликбейтом, призывами с накруткам лайков и сомнительные рекламные записи.

Наконец, Вконтакте введет новый вид репостов. Теперь одинаковые записи будут группироваться в одну — без повторного просмотра пользователем.

Также в соцсеть заявили, что авторы, которые «интересны пользователям и готовы экспериментировать, получат больший охват»:

Старайтесь пользоваться новыми форматами. К примеру, длинные тексты проще оформлять в редакторе статей. Аккуратное оформление и привлекательная вёрстка способствуют комфортному просмотру и высокому уровню прочтений любого объёмного текста. Принцип распространения лонгридов простой: если вам нравятся статьи, они нравятся и вашей ленте.

Подобные изменения прослеживаются в Facebook и Instagram.