Владимир Соловьев: «оценки «Репортеров без границ» можно считать необъективными и ангажированными»

По словам, Владимира Соловьева, Председателя Союза журналистов России, оценка уровня свободы прессы в РФ, занявшей 148 место в рейтинге «Репортёров без границ» из 180 возможных, — необъективная и ангажированная, а сам рейтинг – не заслуживающий особого внимания.

Владимир Соловьев:

Россия третий год подряд занимает 148-е место в этом ежегодном рейтинге. Эти рейтинги рассчитываются по достаточно субъективным критериям, разработанным сотрудниками непосредственно этой организации самостоятельно. При этом к работе «Репортеров без границ», к учредителям этой организации, не ангажированности этой организации есть достаточно много вопросов не только у российского, и у международного журналистского сообщества.

Он считает, что «Репортеры без границ», дают «достаточно оригинальные» оценки свободе прессы и в качестве примера приводит озабоченность организации ситуацией со СМИ в США и Великобритании в прошлом году:

В этом году она называет главными врагами свободы прессы Россию, Китай и Дональда Трампа.

Формулировки, которые используют в своем обзоре «Репортеры без границ» в отношении RT и Sputnik, а также китайских СМИ, похожи на «попытку каким-то образом заткнуть те СМИ, которые проникают во всемирное информационное пространство и не находятся в западном мейнстриме», — считает глава СЖР.

По сути, заявление этой организации — это попытка некоторым образом действительно ограничить свободу слова, потому что это субъективные оценки и они даются с точки зрения СМИ западного мейнстрима. Поэтому надо спокойно относиться к этому рейтингу.

По данным Международной федерации журналистов, в 2017 году в мире были убиты и погибли 82 профессиональных журналиста при исполнении служебных обязанностей. «У нас за это время погибло два человека — в Петербурге и в Томске, и их смерть была связана с бытовыми причинами и не связана с их преследованием как профессиональных журналистов», — сказал В.Соловьев. В предыдущие же годы гибель российских журналистов «в основном была связана с конфликтом в Донбассе», что тоже «не связано с тем, свободная или несвободная у нас пресса», добавил он. «Поэтому оценки эти можно считать субъективными и ангажированными», — заключил глава СЖР.

Россия оставила за собой 148-е место в рейтинге свободы прессы «Репортеров без границ» за 2017 год, сообщается в докладе организации, опубликованном в среду. В документе отмечается, что Россия с помощью телеканала Russia Today и агентства Sputnik нарастила государственную пропаганду.