«У меня противный голос»

Когда люди первый раз слышат себя в записи, чаще всего они хватаются за голову. «Это не мой голос! Мой — приятный и бархатистый, а тут писклявый, неразборчивый, еще и непонятный диалект откуда-то взялся». Порвав на себе последние уши, несчастные бросаются на занятия по речи. Так ли все ужасно на самом деле?

Тембр

Проблема разницы восприятия себя в обычной жизни и через динамик существует. Она чисто физическая. Звуки, которые мы издаем, резонирует в нашем теле, во всех органах, пазухах. С этим надо смириться или, как делают многие радиопродюсеры, путем тренировок и экспериментов довести свое звучание на «пленке» до вашего внутреннего представления о нем.

Есть циничный совет по этому поводу — начни курить и пить, все получится само собой. Или просто опусти диафрагму, обопрись об нее. На самом деле, это непросто, такому обучают в консерваториях и театральных. Но начинающие радийщики могут обойтись и без диплома, стоит только вспомнить моменты сильной усталости, когда голос сам по себе опускается ниже на тембр, а то и на два. Закрепить подобный опыт довольно легко, если зафиксировать этот момент и запомнить: мышцы расслаблены, а мозг говорит самому себе «мне уже все по барабану».

Да так ли важен тембр голоса на радио сегодня? Если голос очень пронзительный, я бы ответила «да». Статистика во всем мире показывает, что после звука трафика, самым раздражающим звуком является звук (любой), который издают дети. Естественно, чужие дети. У них высокие голоса, которые не только резонируют неприятным для нашего организма образом, но и вызывают дурные психологические ассоциации.

Когда мы злы, кричим, впадаем в истерику, рыдаем, наши голоса становятся визгливыми. Звуковое давление, децибелы растут. Спросите у тех, кто жил в Советском Союзе — любили они программу «Пионерская зорька»? Вряд ли можно получить положительную рецензию на звонкие детские голоса, которые будят тебя в школу каждый день.