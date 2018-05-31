«У меня противный голос»

Развенчиваем миф об идеальном голосе радийщика
Когда люди первый раз слышат себя в записи, чаще всего они хватаются за голову. «Это не мой голос! Мой — приятный и бархатистый, а тут писклявый, неразборчивый, еще и непонятный диалект откуда-то взялся». Порвав на себе последние уши, несчастные бросаются на занятия по речи. Так ли все ужасно на самом деле?
Тембр
Проблема разницы восприятия себя в обычной жизни и через динамик существует. Она чисто физическая. Звуки, которые мы издаем, резонирует в нашем теле, во всех органах, пазухах. С этим надо смириться или, как делают многие радиопродюсеры, путем тренировок и экспериментов довести свое звучание на «пленке» до вашего внутреннего представления о нем.
Есть циничный совет по этому поводу — начни курить и пить, все получится само собой. Или просто опусти диафрагму, обопрись об нее. На самом деле, это непросто, такому обучают в консерваториях и театральных. Но начинающие радийщики могут обойтись и без диплома, стоит только вспомнить моменты сильной усталости, когда голос сам по себе опускается ниже на тембр, а то и на два. Закрепить подобный опыт довольно легко, если зафиксировать этот момент и запомнить: мышцы расслаблены, а мозг говорит самому себе «мне уже все по барабану».
Да так ли важен тембр голоса на радио сегодня? Если голос очень пронзительный, я бы ответила «да». Статистика во всем мире показывает, что после звука трафика, самым раздражающим звуком является звук (любой), который издают дети. Естественно, чужие дети. У них высокие голоса, которые не только резонируют неприятным для нашего организма образом, но и вызывают дурные психологические ассоциации.
Когда мы злы, кричим, впадаем в истерику, рыдаем, наши голоса становятся визгливыми. Звуковое давление, децибелы растут. Спросите у тех, кто жил в Советском Союзе — любили они программу «Пионерская зорька»? Вряд ли можно получить положительную рецензию на звонкие детские голоса, которые будят тебя в школу каждый день.
Почему и это не правило? У великого и ужасного ведущего легендарного радиошоу «This American Life» Айры Гласса голос высокий и, как бы это сказать… квакающий. И не приведи вам бог услышать, как Айра поет. Но никого это не интересует, потому что все ждут, какую историю он расскажет, куда «поведет» аудиторию.
Многие выдающиеся радиожурналисты ищут свой голос всю жизнь. Они «играют» с ним. Часто голос меняется ни от года к году, а от сюжета к сюжету. Голос создает настроение: порой оно боевое, порой грустное. Главное, чтобы была органика, естественность. Если рядом с вами герой вашего материала или ток-шоу, который вовсе не задумывается в этот момент о своем голосе, а вы говорите, как актер Малого театра времен Островского, — вы провалились.
Есть такой анекдот про Юрия Левитана. Анекдот времен СССР, когда все на него молились. Приходит Левитан в винный магазин и совершенно будничным голосом говорит: «Будьте добры. Мне две бутылки… [внезапно переходит на голос типа «ТАСС уполномочен сообщить»] СООВЕТСКООГО [и снова тихонько] шампанского». Советские люди понимали, чем отличается официальный голос от человеческого.
Дефекты речи
Только ленивый радиожурналист никогда не цитировал Воланда из «Мастера и Маргариты» Булгакова. Я тоже недостаточно ленива.
Я, откровенно говоря, не люблю последних новостей по радио. Сообщают о них всегда какие-то девушки, невнятно произносящие названия мест. Кроме того, каждая третья из них косноязычна, как будто таких нарочно подбирают.
Ну, во-первых, Воланд был Сатаной, во-вторых, и радио тогда ловилось не очень хорошо, в-третьих, мы не должны забывать о возрасте. Глуховат был наш Сатана.
По моим ощущениям, сегодня новости на радио и ТV читают кофемолки и кофеварки. Четко, быстро, нейтрально, хорошо. Вот когда они произносили название вулкана в Исландии, у меня даже вырос комплекс размером с тот вулкан. А некоторые профессионалы все еще продолжают ругать их за то, что они порой сглатывают, запинаются, не пьют воду перед эфиром, или наоборот пьют. Можно установить Алису из Яндекса, она сглатывать не будет. Нужно ли это слушателям?
Давайте смотреть правде в глаза: Владимир Познер шепелявит, Валерий Панюшкин и Артемий Троицкий заикаются — это когда-то кому мешало? Да, они работают не в новостях, но чем новостники хуже ведущих? Они солдаты эфира. Солдат находится на передовой. И пусть он картавит, не всегда справляется с первого раза со «словом-неберучкой», разве мы этого не поймем и не простим? Этот бедный новостник уже во сне может произнести все скороговорки мира, и на суахили тоже. Ну выпадает у него буква «р» в слове «природа». Плеоназм (избыточность) языка достроит в нашей голове все остальное. Журналист — не диктор, он сам эти новости готовит каждые 15 минут. Почему мы прощаем ведущим маленькие провалы, а новостийщикам нет?
Понятно, что новости — самый нейтральный жанр, но и ведущих часто ругают за так называемые дефекты. В слабости — сила, если они создают ту незабываемую атмосферу, которая заставляет нас их слушать.
Можете ли вы вообразить себе человека на радио с высоким голосом, шепелявостью и диалектом? Я могу.
Диалекты
Мой знакомый, программный директор радиостанции с Юга России, полгода не мог найти себе работу в Питере из-за южного выговора. Между тем на зарубежных радиостанциях и телевидении это приветствуется, потому что придает достоверности и очарования. Почему нам так нравится оконье и аканье у героев сюжетов и совсем не нравится у журналистов? В новостях это оправдано — тут важно прохождение чистой вербальной информации. Но в авторских программах или ток-шоу сильна и эмоциональная составляющая. Я вовсе не выступаю за полное забвение дикции и московского выговора, но языковая дискриминация мне кажется вредной для такой большой страны, как Россия.
Тенденции
Для того, кому важно собственное звучание на радио, напишу о мировых тенденциях работы с голосом. Их не много:
• Артикулируйте. Работайте губами.
• Не кричите, будьте ближе к микрофону, не важно — в студии или «в полях».
• Говорите так, будто вы в кафе. Беседуйте, а не «стройте» героя.
• Даже если у вас энергетика и голос Пяточка, — просто опустите голос
• Если вам захочется покричать, кричите! Но тихо. Кричать можно тихо.
• Идея заключается в том, что вы как бы находитесь среди слушателей. Если вы хотите кого-то изобразить и визжать, — это тоже нормально. Но не надо делать это каждую секунду, будет несмешно.
Проституция на службе радио
Немецкий продюсер Йенс Яриш, который получил все возможные призы в Европе и США за программу «Die K: картины проституции и наркомании», выбрал для ведения программы не себя, а проститутку с ее хриплым слабым голосом. Тогда программа совершила революцию в радиожурналистике, а Йенс не позволил своим голосовым амбициям победить смысл. Это рассказ об обратной стороне одной из самых известных улиц Берлина. Тут вы можете услышать его начало и голос ведущей.