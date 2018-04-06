Фестиваль «Волжские встречи-29» пройдет с 29 апреля по 3 мая в Чебоксарах

Оргкомитет чебоксарского Фестиваля юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи-29» приглашает к участию начинающих и молодых журналистов и кинематографистов!

Фестиваль «Волжские встречи» — это смотр-конкурс коллективов детских и молодежных редакций телевидения, кино и прессы Российской Федерации, стран СНГ и Балтии, который проводится с 1989 года. Эта уникальная в своем роде акция поддерживает и воспитывает у начинающих и молодых журналистов гражданские позиции, лидерские качества и творческую активность, существенно влияя на рост движения юношеских СМИ и развитие медиа-образования.

На Фестивале «Волжские встречи-29» соберутся те, кто выбрал журналистику и кино, как свою будущую профессию и способ самовыражения. Рядом с ребятами на мастер-классах, круглых столах и просмотрах будут представители каналов ТВЦ, факультетов журналистики МГУ и ГИТР, Киношколы имени МакГаффина, Ассоциации молодежных медиа, Фотокросса России, Лиги юных журналистов РФ и многие другие. Участники фестиваля смогут в режиме свободного диалога обсудить актуальные темы для школьных и юношеских СМИ, вопросы воспитания новой медиакультуры, развития и модернизации детских теле- и киностудий с учетом появления современных технологий.

В программе фестиваля:

• совместная творческая работа;

• презентации редакции;

• учебные и игровые проекты юношеских СМИ;

• пресс-конференции;

• фотокросс;

• обмен опытом;

• творческие командировки;

• консультации, круглые столы, дискуссионные площадки и многое другое.

Во время Фестиваля «Волжские встречи-29» будут отобраны видео-работы юношеских теле- и киностудий для участия во Всероссийском открытом форуме детского и юношеского экранного творчества «БУМЕРАНГ», который пройдет в ВДЦ «Орленок» в 2018 году.

Фестиваль юношеских СМИ «Волжские встречи» носит открытую форму. В его реализации могут принять участие все учреждения и лица, проявившие к нему интерес в качестве участников, организаторов, спонсоров, исследователей. Оргкомитет фестиваля продолжает сбор идей и предложений в программу проекта.

Сроки проведения фестиваля «Волжские встречи-29»: 29 апреля-3 мая 2018 года.

Место проведения: ФОЦ «Росинка», город Чебоксары, Чувашская Республика.

Координаты фестиваля:

• телефон: +7-905-198-61-57

• электронная почта: vv152004@mail.ru

• группа в контакте: https://vk.com/volgameet

Фото: Химкинские новости