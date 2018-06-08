Преследование уходящих подписчиков

Мики Толивер Кинг, вице-президент по маркетингу the Washington Post, представила результаты изучения различных групп пользователей. Оказалось, что те, кто не платит за контент, просматривают в 14 раз больше страниц внутри сайта. «Все дороги на сайте должны вести к кнопке подписки» — считают в WP, поэтому бесконечно тестируют различные модули на сайте и тексты внутри них. Совсем недавно в компании задумались над тем, что есть внушительное количество людей, которые контактируют с контентом издания, но никогда не видят предложений о подписке. Эксперименты проходят также и со специальными предложениями для ключевых сегментов — WP провела внушительную кампанию по привлечению студентов, преподавателей и образовательных учреждений в целом.

Но 2018-й для the Washington Post стал поворотным именно в деле удержания тех, кто готов был отказаться от продления подписки, а также тех, у кого возникали проблемы с платежами из-за банков. Они посылали письма таким людям с объяснениями, как они все-таки могут оплатить покупку — и спасли 37 % потенциальных отказников! Уже на следующей неделе издание начинает тестировать новую модель по удержанию существующих подписчиков — подробности не раскрываются, но ставка на персональные обращения очевидна.

Тобиас Хеннинг, SEO в немецкой BILD, считает, что процент сохраненных подписчиков может стать новым KPI для изданий вместо процента пользователей, конвертированных из читателей в подписчики. Немецкий подход — постоянно объяснять читателям преимущества и возможности продукта на всех платформах издания — это не только персонализированные письма, но и специальные блоки на сайте и инструменты в мобильных приложениях. «Постоянно объяснять, как это работает» — вот девиз BILD. Тобиас был более откровенным, чем коллеги, и признался, что пока в компании не понимают, почему люди возвращаются или уходят, обязательно ли нужна высокая вовлеченность пользователя для совершения покупки. Кстати, за статистикой сохраненных подписчиков в компании теперь следят в режиме онлайн на дашборде.