Запись вебинара ЖУРНАЛИСТА о том, как научить менеджеров продавать больше

Только для членов Клуба Журналиста

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Как научить менеджеров продавать больше» прошел 15 февраля 2018 года. 

Участники узнали:

•   Что должно входить в KPI (ключевые показатели эффективности) менеджера;

•   Какие слова должны быть под запретом; 

•   Как взаимодействовать с редакцией; 

•   Что должно входить в отчеты; 

•   Как правильно работать с возражениями клиентов; 

•   Главный принцип мотивации сотрудников и многое другое.

Спикер: Иветта аврорина — специалист в области медиаменеджмента, монетизации СМИ, рекламы, мультимедийного продуцирования. Иввета Аврорина — опытный тренер, профессионал и успешный  медиаменеджер. Руководила НГС НОВОСТИ (Новосибирск) и Sib.fm, продюсерским центром «Рекламное Ателье» (производство рекламно-информационных программ для ТВ, корпоративных фильмов).

Смотрите полную запись вебинара.

Посмотреть полную версию презентации можно здесь

Заходная иллюстрация: shutterstock.com
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15 февраля 2018

Фев 15, 2018

Запись вебинара ЖУРНАЛИСТА о том, как научить менеджеров продавать больше
Только для членов Клуба Журналиста

Медиаобразование

Клуб
Право и журналистика
К вопросу о повышение юридической грамотности будущих журналистов

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