Запись вебинара ЖУРНАЛИСТА о том, как научить менеджеров продавать больше

Только для членов Клуба Журналиста
Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Как научить менеджеров продавать больше» прошел 15 февраля 2018 года.
Участники узнали:
• Что должно входить в KPI (ключевые показатели эффективности) менеджера;
• Какие слова должны быть под запретом;
• Как взаимодействовать с редакцией;
• Что должно входить в отчеты;
• Как правильно работать с возражениями клиентов;
• Главный принцип мотивации сотрудников и многое другое.
Спикер: Иветта аврорина — специалист в области медиаменеджмента, монетизации СМИ, рекламы, мультимедийного продуцирования. Иввета Аврорина — опытный тренер, профессионал и успешный медиаменеджер. Руководила НГС НОВОСТИ (Новосибирск) и Sib.fm, продюсерским центром «Рекламное Ателье» (производство рекламно-информационных программ для ТВ, корпоративных фильмов).
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Заходная иллюстрация: shutterstock.com