Запись вебинара ЖУРНАЛИСТА о том, как научить менеджеров продавать больше

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Как научить менеджеров продавать больше» прошел 15 февраля 2018 года.

Участники узнали:

• Что должно входить в KPI (ключевые показатели эффективности) менеджера;

• Какие слова должны быть под запретом;

• Как взаимодействовать с редакцией;

• Что должно входить в отчеты;

• Как правильно работать с возражениями клиентов;

• Главный принцип мотивации сотрудников и многое другое.

Спикер: Иветта аврорина — специалист в области медиаменеджмента, монетизации СМИ, рекламы, мультимедийного продуцирования. Иввета Аврорина — опытный тренер, профессионал и успешный медиаменеджер. Руководила НГС НОВОСТИ (Новосибирск) и Sib.fm, продюсерским центром «Рекламное Ателье» (производство рекламно-информационных программ для ТВ, корпоративных фильмов).

Смотрите полную запись вебинара.

Посмотреть полную версию презентации можно здесь

Заходная иллюстрация: shutterstock.com