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Только для членов Клуба Журналиста

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Эффективность редакционных процессов в медиа» прошел 17 мая 2018 года.

Участники узнали:

•   Какие инструменты позволяют снизить временные и денежные затраты на каждом этапе производства контента;

•   Как следить за продуктивностью своей команды; 

•   Из чего состоят внешние и внутренние потоки данных и как их измерять; 

•   Как создать вовлекающий контент: стратегии и интструменты; 

•   Как повысить степень лояльности своей аудитории и многое другое.

Спикер: Екатерина Сутормина — продакт-менеджер Setka Workflow и Setka Editor

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17 мая 2018

мая 17, 2018

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Запись вебинара Екатерины Суторминой «Эффективность редакционных...
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