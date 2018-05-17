Только для членов Клуба Журналиста
Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Эффективность редакционных процессов в медиа» прошел 17 мая 2018 года.
Участники узнали:
• Какие инструменты позволяют снизить временные и денежные затраты на каждом этапе производства контента;
• Как следить за продуктивностью своей команды;
• Из чего состоят внешние и внутренние потоки данных и как их измерять;
• Как создать вовлекающий контент: стратегии и интструменты;
• Как повысить степень лояльности своей аудитории и многое другое.
Спикер: Екатерина Сутормина — продакт-менеджер Setka Workflow и Setka Editor