Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Эффективность редакционных процессов в медиа» прошел 17 мая 2018 года.

Участники узнали:

• Какие инструменты позволяют снизить временные и денежные затраты на каждом этапе производства контента;

• Как следить за продуктивностью своей команды;

• Из чего состоят внешние и внутренние потоки данных и как их измерять;

• Как создать вовлекающий контент: стратегии и интструменты;

• Как повысить степень лояльности своей аудитории и многое другое.

Спикер: Екатерина Сутормина — продакт-менеджер Setka Workflow и Setka Editor