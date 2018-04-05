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№
от
05 апреля 2018
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Апр 5, 2018
Профессия
Барин ушел в ступор
Разбираем текст в рамках стилистического практикума
Рынок
Телеграфный столп
Британская Telegraph на пороге, возможно, самых радикальных перемен в своей более чем 160-летней истории
Кейсы
Клуб
Запись вебинара ЖУРНАЛИСТА «Работа редакции. Мотивация: Кнут или пряник»
Только для Членов Клуба Журналиста
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