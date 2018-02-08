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08 февраля 2018

Фев 8, 2018

Кейсы

Клуб
Запись вебинара ЖУРНАЛИСТА о построении отдела продаж
Только для членов Клуба Журналиста  

Мнение

Уроки Резника
Они должны стать поучительными для каждого, кто избрал профессию журналиста

Интервью

Возрождение легенды
О новой жизни газеты «Терские ведомости», возрожденной в 2011 году, ЖУРНАЛИСТУ рассказывает