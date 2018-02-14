Где редакции брать идеи для контента

Компании, которые запускают информационный продукт — медиа, блог или рассылку, — сталкиваются с необходимостью сделать контент-план с нуля. Поиск тем, а затем регулярный выпуск материалов может стать проблемой.

СМИ, которые отталкиваются от повестки дня, также могут столкнуться с дефицитом идей. Привлекать новых читателей — задача, которую решает выпуск материалов со сложными темами и в неожиданных форматах. Для того чтобы удержать читателей, нужно делать это системно.

О том, откуда брать идеи для материалов, Setka узнала у экспертов: руководителя отдела цифровых медиа ИД Burda Алёны Даниловой и создателя авторского блога о диджитал-маркетинге Digital Eva Валентины Евтюхиной.

Определитесь, кто читатель

Прежде чем браться за контент-план, ответьте на главные вопросы: кто читатель и как ваше медиа может помочь ему?

Изучите, с какими проблемами сталкиваются потенциальные читатели, какие темы, вопросы, персоны и продукты они находят интересными. Подумайте, как эти интересы связаны с вашими маркетинговыми и редакционными целями.