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Джош Бернофф (перевод Андрей Аллахвердов)
Как сохранить доверие читателей, не потеряв трафик
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№
от
05 марта 2018
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Мар 5, 2018
Мнение
Редакция становится массовиком-затейником
Phnom Penh Post заманивает читателей рэпом, а Washington Post — комедией
Кейсы
Клуб
Четыре шага к контент-маркетингу без кликбейта
Как сохранить доверие читателей, не потеряв трафик
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Добро пожаловаться
Мастер фельетона делится опытом с желающими освоить хорошо (но еще не совсем) забытый жанр
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