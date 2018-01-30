Умер журналист и педагог Яков Ломко

Известный журналист и преподаватель Российского Университета дружбы народов (РУДН) Яков Ломко скончался 29 января в возрасте 100 лет.

«Он был источником ценнейших знаний, человеком, воспитавшим известных журналистов, сценаристов, режиссёров и даже медиамагнатов», — говорится в сообщение на странице ВУЗа в Facebook.

Яков Алексеевич с отличием окончил физический факультет Ленинградского университета в 1940 году. Вскоре он отправился на войну, которую прошел от первого до последнего дня. Он принимал участие в Сталинградской битве, в освобождении Ленинграда, Украины, Белоруссии, Литвы и Польши, проявил себя в боях за Кенигсберг и Берлин.

Во время войны Яков Алексеевич полгода работал в военной газете. Позднее он работал редактором, политическим обозревателем, начальником отдела и главной редакции Совинформбюро. В разные годы он также был заместителем директора по идеологии советской секции на Всемирных выставках в Брюсселе, Нью-Йорке, Монреале. После преобразования информационного бюро в Агентство печати «Новости» Ломко возглавлял объединенную редакцию газет «Московские новости» на иностранных языках.

ЖУРНАЛИСТ выражает глубокие соболезнования семье и близким Якова Алексеевича.