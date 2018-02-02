«Яндекс.Новости» меняют расчет рейтинга источников

Расчет рейтинга весомости партнеров сервиса «Яндекс.Новости» изменится с 15 февраля 2018 года. Теперь в рейтинге будет учитываться не только количество упоминаний источника в материалах других изданий, но и весомость цитирующего ресурса (которая также определяется рейтингом «Яндекс.Новостей»). Об изменениях говорится в уведомлении, которое компания направила редакциям СМИ.

Цель новой системы расчета — улучшить ориентацию алгоритма сервиса в новостном потоке. Теперь, если более рейтинговое издание процитирует менее рейтинговое, это повысит уровень последнего.

Посмотреть, как будут выглядеть «Яндекс.Новости» с учетом новых рейтингов, можно уже сейчас на тестовом домене.

По-прежнему не будут учитываться самоцитирование и данные о цитируемости других сервисов (например «Медиалогии»). Фактом цитирования считаются ссылки на новости, ссылки на главную страницу сайта и текстовые упоминания вплоть до синонимичных названий.

Изменится также расчёт оперативности, который основывается на данных о времени публикации материалов источника. Это показатель того, насколько быстро источник реагирует на то или иное событие. Теперь, если источник сообщит о событии раньше более весомого издания, его оперативность будет еще выше.

В сортировке сюжетов по важности также будет учитываться количество весомых источников внутри сюжета. На первую страницу сюжета попадут самые цитируемые и свежие материалы. При прочих равных будет учитываться вес источника.

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Скриншот: test.news.yandex.ru