Ты — личность!

Чебаркулец зарезал свою возлюбленную, обнаружив ее в своей ванне. Разводит руками и поясняет: «Она мне надоела!» В Челябинске сын убил свою мать. Останки сложил в мешок и выбросил в районе улицы Куйбышева. Житель Златоуста забил до смерти свою возлюбленную. За то, что разговаривала по телефону с другим мужчиной. «Ромео» нанес жертве 80 ударов. Женщина скончалась.

Факты почерпнуты из недавних информационных сводок по Челябинску и области. Насилие, побои, жестокость — все это возникает не вдруг. Но женщины долго прощали и молчали. И никто из окружения не замечал, а может, намеренно закрывал глаза на то, что женщины часто избиты, постоянно находятся в тревожном состоянии. И что вообще-то при этом нарушаются их гражданские права. Это у нас обычно звучит последним пунктом «программы».

«НОРМАЛЬНОЕ» ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

…Я переехала в новую квартиру. Наверху поселилась, казалось бы, обычная семья. Муж — военный («красивый, здоровенный»), жена — незаметная, скромная, тихая. Работает, видно, где-то в системе транспорта. Встает рано, часов в пять, и громко включает радио. Первое время меня это напрягало. Потом привыкла, научилась не обращать внимания. У четы двое сыновей-подростков. Но парнишек сразу же после вселения отправили на учебу в суворовское училище, в Екатеринбург. Просторную «трешку» занимали лишь взрослые.

Практически сразу же в этом жилище началось твориться неладное. Не раз ночью я просыпалась от криков, звуков падений, топота босых ног… Падала мебель и какие-то предметы, хлопали двери… Благообразная внешне пара выясняла отношения. Если проще, двухметровый вояка бил свою жену. Так повторялось каждую неделю.

Однажды я не выдержала и набрала «02». Сообщила, что сосед сверху избивает супругу (в данный момент и вообще систематически), назвала адрес: «Приезжайте, помогите!» В ответ страж порядка рассмеялся: «Девушка, вам делать нечего, да? Нам надо преступников ловить, а не заниматься всякой ерундой!» Потом, помедлив, пояснил: «Думаете, мы не вмешивались? Жена может написать заявление, но на следующий день она его заберет! Проверено. Я бы еще понял, если б это вас избивали. А то соседку сверху… Ха-ха!»

Что же получается? — размышляла я. Представители власти, окружающие, а часто и сами женщины считают: ничего особенного не происходит. «Нормальное» положение дел. «Вышла замуж, так уж терпи», — расхожий совет. Но мы не в каменном веке живем. Такие обстоятельства жизни неприемлемы. Значит, надо бороться. А бороться журналист может как? Просвещать. Вот тогда я и начала писать о насилии в семье, на гендерные темы.

СПОРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

И занимаюсь этим уже примерно 20 лет (первые статьи появились в конце 90-х годов). Имею несколько журналистских региональных наград (разных лет) за развитие этой темы — от Совета женщин Челябинской области и Законодательного собрания Челябинской области. И вот недавно получила диплом победителя Всероссийского конкурса «Большие победы маленьких людей» в номинации «За лучший материал в защиту прав женщин» (его организаторы и учредители: Центр защиты прав СМИ и Фонд защиты гласности).

Я предоставила на конкурс свой материал «Бьешь жену? Значит, сядешь!». Он был опубликован в мае прошлого года в газете «Челябинский металлург». Кроме моего текста там были мнения экспертов: полицейского, священника, психолога. Почему я написала эту статью? В 2016 году, если кто-то помнит, велись споры на тему введения уголовного наказания за побои в семье. Речь шла об отдельной статье Уголовного кодекса. Раздавались голоса «за» и «против». Я написала, что думаю об этом, обозначив свое мнение уже в названии. Привела несколько реальных историй, попросила экспертов их прокомментировать.

В июле 2016 года был принят закон об ответственности за побои в отношении близких лиц. А в январе 2017-го депутаты Госдумы приняли уже другой закон. Побои в отношении близких лиц перенесли из числа преступлений и перевели в категорию административных правонарушений. К единому знаменателю в этой теме так и не могут прийти. Споры продолжаются. А женщины между тем продолжают гибнуть, жить в угнетенном состоянии.

Вот несколько цифр. Каждые 63 минуты одна женщина в России погибает от рук собственного мужа или партнера. По данным МВД, каждая третья российская семья страдает от домашнего насилия. 40 % тяжких преступлений совершается в семье, над женщинами. 38 % от общего числа убитых на почве семейно-бытовых конфликтов составляют женщины.

Число жертв домашнего насилия в год составляет 14 тысяч женщин, более 650 тысяч женщин ежегодно подвергаются систематическим побоям со стороны мужа, партнера и прочих родственников.

ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

Еще могу добавить, что 25 ноября — Международный день за ликвидацию насилия в отношении женщин. В Челябинске в 2011 году стараниями женщин-общественниц и журналистов была создана кризисная квартира для женщин. Позже появился кризисный центр — центр экстренной помощи женщинам, пострадавшим от насилия в семье. Его курирует челябинская городская администрация. В России таких центров немного, около 30. Но они есть! Женщины получают там защиту. С одной стороны, таких центров должно появляться больше. С другой… Пусть лучше насилие навсегда исчезнет из отношений.

…К своей теме журналисты приходят по-разному. Меня на проблему насилия в семье натолкнули два фактора: собственный горький опыт во время замужества и события, с которыми приходилось сталкиваться в жизни. В сознании звучало: так не должно быть! Никто не имеет права тебя притеснять. Ты — личность, у тебя есть права. Я рада, что все большее количество женщин осознают эту простую мысль сегодня.