Как издатели борются за молодежь

Старшее поколение помнит, что такое подписка, потому что в семьях когда-то выписывали газеты и журналы. Молодые люди с подпиской не знакомы. Между тем через пять-десять лет молодые люди будут распоряжаться бюджетами семей и предприятий. Если они так и не получат бытового навыка подписки, индустрия медиа обречена. Да и сейчас молодежь могла бы составить значительную потребительскую группу. Если бы подписывалась.

Передовые СМИ пытаются применять различные стратегии, чтобы приучить молодежь к подписке. Некоторые давят на сознательность, как The Economist, например. Журнал провел кампанию, нацеленную на сегодняшних студентов. Серия публикаций была посвящена будущему состоянию рынка труда под лозунгом: «Некоторые тренды заслуживают больше, чем хэштег». Имелось в виду, что пост в социальных сетях — негодный источник информации; для серьезных тем требуются более серьезные форматы. Статьи, например.