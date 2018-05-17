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Как издатели борются за молодежь

Теги: 
подписка

От знакомства молодых людей с подпиской зависит будущее СМИ (да и настоящее)

Старшее поколение помнит, что такое подписка, потому что в семьях когда-то выписывали газеты и журналы. Молодые люди с подпиской не знакомы. Между тем через пять-десять лет молодые люди будут распоряжаться бюджетами семей и предприятий. Если они так и не получат бытового навыка подписки, индустрия медиа обречена. Да и сейчас молодежь могла бы составить значительную потребительскую группу. Если бы подписывалась.

Передовые СМИ пытаются применять различные стратегии, чтобы приучить молодежь к подписке. Некоторые давят на сознательность, как The Economist, например. Журнал провел кампанию, нацеленную на сегодняшних студентов. Серия публикаций была посвящена будущему состоянию рынка труда под лозунгом: «Некоторые тренды заслуживают больше, чем хэштег». Имелось в виду, что пост в социальных сетях — негодный источник информации; для серьезных тем требуются более серьезные форматы. Статьи, например.

Спонсорская модель студенческой подписки выглядит наиболее предпочтительно

The Financial Times привлекла спонсора, Lloyds Bank, чтобы подписать 16 тысяч студентов в университетах. Доступ к статьям, которые закрыты для широкой публики пэйволом, должен воспитать у молодых людей привычку, за которую они потом начнут платить.

Другие издания тоже пытаются подписывать молодежь через вузы. Это делать достаточно просто, так как вузовские email-адреса легко отличимы. Проблема, однако, в том, что студенты привыкли к существенным скидкам по всех онлайн-сервисах и ждут таких же больших скидок от СМИ. СМИ идут на это, деваться некуда. Но в результате дешевизна студенческой подписки каннибализируют пэйвол. Потом трудно вернуться к нормальным ценам.

Поэтому спонсорская модель студенческой подписки (когда крупная компания оплачивает подписку для студентов), пожалуй, выглядит наиболее предпочтительно. Студенты понимают, что за них платит кто-то другой (и видят имя спонсора), пока они студенты. Но в самостоятельной жизни придется платить самим. Если, конечно, они сочтут нужным платить за подписку.

Заходная иллюстрация: shutterstock.com; скриншот: aur-vesti.ru
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17 мая 2018

мая 17, 2018

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Мнение

Как издатели борются за молодежь
От знакомства молодых людей с подпиской зависит будущее СМИ (да и настоящее)