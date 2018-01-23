Журнал «Красная бурда» перестал поступать в продажу

Самый старый юмористический журнал России — екатеринбургская «Красная бурда» — больше не распространяется через киоски «Роспечати». Такое решение приняла редакция.

Александр Ельняков, член авторского «коллектива КБ»

Продажа в киосках потеряла для нас экономический смысл. Временных и организационных усилий она требует немало, а результат на выходе — всего лишь самоокупаемость

Печатная версия журнала теперь доступна только подписичкам. С творчеством «КБ» также могут ознакомиться читатели издающейся в Екатеринбурге «Областной газеты», в которой вот уже более четырёх лет раз в неделю выходит совместный проект двух изданий под названием «Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно!».

Заходная иллюстрация и скриншот: redburda.ru