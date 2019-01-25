Закон ЕС об авторском праве может заставить сервис Google уйти с рынка

Европейский союз заканчивает работу над новым спорным законом об авторском праве, который позволит издателям требовать деньги от Google, Facebook Inc. и других веб-платформ, в случаях, когда даже небольшие фрагменты статей появляются в результатах поиска новостей или публикуются пользователями.

По словам Дженнифер Бернал, менеджера по государственной политике Google в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, эта перспектива заставила Google рассмотреть возможность вывода сервиса Новостей Google с континента в ответ на новый закон. По ее словам, у интернет-гиганта есть различные варианты, и компания будет анализировать окончательный текст, прежде чем принимать какие-либо решения, добавив, что Google неохотно откажется от прекращения работы сервиса в Европе.

ЕС планировал завершить разработку пунктов закона в начале этой недели, но возникла задержка из-за разногласий между государствами-членами относительно некоторых пунктов пакета. Многие из них выступают против так называемой статьи 13, регулирующей ответственность интернет компаний за пользовательский контент. Задержка еще больше затягивает законодательный процесс, который начался, когда Европейская комиссия впервые предложила проект закона в 2016 году.

Закон, если его одобрят, может вступить в силу в 2021 году. В Google говорят, что это «сломает» интернет: чтобы выводить в поиске сниппеты материалов изданий, нужно будет покупать права на их использование, так как закон даст медиа право их лицензировать. Компания предупреждает, что в случае принятия закона на странице поисковика будут выводиться просто пустые блоки.

Google заявляет, что не зарабатывает деньги на своем новостном сервисе, поэтому отказ от него вряд ли приведет к финансовому удару для компании. Но поиск по новостям способствует тому, чтобы мобильные пользователи возвращались в Google, где они часто вводят и другие запросы, которые приносят доход от рекламы. Google также конкурирует с сервисами агрегации мобильных новостей от Apple и Facebook.

По словам чиновника ЕС, законодатели до сих пор не решили, как определить в законе небольшие выдержки из текстов новостей и должны ли отдельные слова подпадать новыми правилами. Кроме того, новые правила авторского права также потребуют от Google и Facebook активного предотвращения появления музыки, видео и другого защищенного авторским правом контента на их платформах, если правообладатели не предоставляют им лицензию.

Несмотря на задержку, ЕС все еще может определиться с трактовками закона в ближайшие месяцы, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух чиновников ЕС. Но если они не сделают этого к весне, когда в Европарламенте пройдут выборы, процесс будет отложен до конца этого года.

Непонятно, какое влияние уход новостного сервиса Google откажет на издателей, которые полагаются на трафик от поискового гиганта.