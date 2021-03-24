Как издания ищут новую аудиторию в Clubhouse

Чем больше пользователей регистрируется в Clubhouse, тем больше шансов у изданий начать взаимодействовать с новой аудиторией на еще одной платформе. В феврале создатели аудиоплатформы Пол Дэвисон и Рохан Сет объявили, что, несмотря на то, что приложение все еще находится в бета-версии, оно еженедельно привлекает 10 миллионов активных пользователей. Теперь издания об образе жизни, бизнесе и финансах стекаются в Clubhouse, чтобы встретиться с потенциальной аудиторией, а также протестировать, как можно монетизировать контент на платформе в ближайшем будущем.

Шоу и мероприятия в Clubhouse

Insider, который экспериментирует на платформе с января, провел однодневное мероприятие 10 марта. Оно длилось с 9 утра до 5 вечера. Мероприятие собрало в общей сложности более 700 слушателей в течение суток, а самый главный разговор — «Цифровая культура: существует ли культура отмены?» — состоялся в 3 часа дня. По словам Дженнифер Полланд, главы отдела аудитории Insider, на этом сеансе было 340 слушателей.

Репортер Yahoo finance Кристин Майерс создала свой аккаунт в Clubhouse. Там уже 2400 подписчиков. Она совместно с двумя другими выпускниками Пенсильванского университета запустила еженедельное шоу под названием Black Wealth Wednesdays, которое в среднем слушают от 1000 до 2000 человек каждую неделю.

Cosmopolitan провел свой первый разговор в Clubhouse 2 марта. В дискуссии участвовали Ребекка Минкофф, соучредитель Naclo Apparel Джейми Уильям, а также модные редакторы издания. Издание руководствовалось популярностью Минкофф в Clubhouse (у нее более 6000 подписчиков), чтобы положиться на ее опыт работы с аудиторией в социальной сети и сделать разговор легким и естественным.

При этом у всех изданий свой подход к работе в Clubhouse. Yahoo Finance надеется, что их сотрудники, такие как Майерс, помогут позиционировать издание как экспертную площадку в области личных финансов для обширной аудитории миллениалов и поколения Z. Insider надеется добиться успеха на платформе с помощью event-игры. В ходе нее восемь отделов новостей привлекают репортеров для выступлений. А Cosmopolitan стремится углубиться в конкретные темы и создать у аудитории лояльное отношение к изданию.

Интересно, что слушатели уже становятся заинтересованными в том, что делают издания в Clubhouse. У шоу Майерса из Yahoo finance почти 66 000 подписчиков. А у Insider уже более 800 подписчиков.