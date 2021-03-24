Как издания ищут новую аудиторию в Clubhouse

Чем больше пользователей регистрируется в Clubhouse, тем больше шансов у изданий начать взаимодействовать с новой аудиторией на еще одной платформе. В феврале создатели аудиоплатформы Пол Дэвисон и Рохан Сет объявили, что, несмотря на то, что приложение все еще находится в бета-версии, оно еженедельно привлекает 10 миллионов активных пользователей. Теперь издания об образе жизни, бизнесе и финансах стекаются в Clubhouse, чтобы встретиться с потенциальной аудиторией, а также протестировать, как можно монетизировать контент на платформе в ближайшем будущем.
Шоу и мероприятия в Clubhouse
Insider, который экспериментирует на платформе с января, провел однодневное мероприятие 10 марта. Оно длилось с 9 утра до 5 вечера. Мероприятие собрало в общей сложности более 700 слушателей в течение суток, а самый главный разговор — «Цифровая культура: существует ли культура отмены?» — состоялся в 3 часа дня. По словам Дженнифер Полланд, главы отдела аудитории Insider, на этом сеансе было 340 слушателей.
Репортер Yahoo finance Кристин Майерс создала свой аккаунт в Clubhouse. Там уже 2400 подписчиков. Она совместно с двумя другими выпускниками Пенсильванского университета запустила еженедельное шоу под названием Black Wealth Wednesdays, которое в среднем слушают от 1000 до 2000 человек каждую неделю.
Cosmopolitan провел свой первый разговор в Clubhouse 2 марта. В дискуссии участвовали Ребекка Минкофф, соучредитель Naclo Apparel Джейми Уильям, а также модные редакторы издания. Издание руководствовалось популярностью Минкофф в Clubhouse (у нее более 6000 подписчиков), чтобы положиться на ее опыт работы с аудиторией в социальной сети и сделать разговор легким и естественным.
При этом у всех изданий свой подход к работе в Clubhouse. Yahoo Finance надеется, что их сотрудники, такие как Майерс, помогут позиционировать издание как экспертную площадку в области личных финансов для обширной аудитории миллениалов и поколения Z. Insider надеется добиться успеха на платформе с помощью event-игры. В ходе нее восемь отделов новостей привлекают репортеров для выступлений. А Cosmopolitan стремится углубиться в конкретные темы и создать у аудитории лояльное отношение к изданию.
Интересно, что слушатели уже становятся заинтересованными в том, что делают издания в Clubhouse. У шоу Майерса из Yahoo finance почти 66 000 подписчиков. А у Insider уже более 800 подписчиков.
В целом издатели сходятся во мнении, что создание чатов в Clubhouse — это относительно легкий процесс с точки зрения производства. И это делает социальную сеть простой для входа. Поэтому создание регулярных шоу кажется изданиям оптимальным способом привлечь новых слушателей.
Прицел на монетизацию
Прямо сейчас издания не зарабатывают на чатах в Clubhouse, но это не значит, что они не думают об этом. Insider стремится превратить подписчиков Clubhouse в реальных подписчиков издания, предлагая им бесплатную 30-дневную пробную подписку. Cosmopolitan же хочет создать комнату в Clubhouse по теме астрологии. Эта тема уже имеет аудиторию в других социальных сетях, например в Instagram.
На данный момент Clubhouse остается свободным от рекламы, поэтому основная точка входа для маркетологов — люди, имеющие влиятельность в социальной сети. Однако бренды уже начали обращаться в отдел продаж Insider, выражая заинтересованность в работе с изданием. Но никаких сделок пока не заключено.
Стоит ли оставаться в Clubhouse?
Некоторые предполагают, что Clubhouse стал популярным во время пандемии, потому что люди застряли дома, начали искать общения, а более того устали смотреть на экраны. А следовательно возникает вопрос: как только люди вернутся в офисы или будут чаще выходить из дома, будет ли Clubhouse по-прежнему так же успешен, как сейчас?
Ответ на этот вопрос на данный момент неясен. Дженнифер Полланд, руководитель отдела по работе с аудиторией Insider, сказала, что ее команда все еще экспериментирует и поэтому еще не разработала никаких долгосрочных стратегий для Clubhouse. «Тем не менее, я видела взрывной интерес к социальной сети. Более того, многие разговоры происходят поздно вечером, в конце рабочего дня. Поэтому я не думаю, что возвращение к нормальной рабочей рутине повлияет на то, как люди используют приложение», — поделилась она.