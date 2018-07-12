Где проявить себя журналисту: лучшие конкурсы этого лета

• ТВОЯ МОСКВА

Проект TVОЯ МОСКВА принимает работы до 31 июля. Это может быть статья, видеорепортаж, фоторепортаж, блогинг, интернет-проект, аудиорепортаж, промо ролик, PR компания, посвященные столице. Победители получат возможность пройти практику в крупнейшем медиахолдинге Москвы «Москва Медиа».

• МНОГОЛИКАЯ РОССИЯ

Конкурс для журналистов «Многоликая Россия». Участвовать в конкурсе могут работы, посвященные жизни и культуре народов России. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Цикл телесюжетов», «Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм)», «Цикл радиопередач (репортажей)», «Цикл публикаций в печатных изданиях», «Цикл материалов в Интернет СМИ», «Детско-юношеские просветительские проекты в СМИ», Гран-при. Заявку на участие можно подать до 1 августа. Победители получат денежные вознаграждения от 50 до 100 тысяч рублей.

• VII Всероссийский​ конкурс для журналистов «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи»

Агентство стратегических инициатив проводит конкурс для журналистов, работы которых, посвящены предпринимательской деятельности в России. К участию приглашаются журналисты печатных изданий, интернет-СМИ, блогеры, художники и фотографы.

Участвовать в конкурсе могут материалы, представленные в печатных изданиях, в лентах информационных агентств, на интернет-сайтах СМИ или в блогах, размещены в теле- или радиоэфирах в период с 1 июня 2017 года по 20 октября 2018.

Заявки на участие принимаются до 20 октября. Победители получат денежные призы от 36 до 120 тысяч рублей.

• Конкурс видеороликов по геобрендингу

GeoPin — всероссийский конкурс студенческих видеоработ по геобрендингу. Участвовать могут видеоматериалы, посвященные городу, краю, университету или людям. Главная цель участников — показать свой город или край так, чтобы он стал интересен всему миру. Конкурс заочный.

Заявки на участие принимаются до 15 июля.

• Литературная премия справедливой России

Партия Справедливая Россия проводит конкурс на получение литературной премии. В номинации «Молодая публицистика России» могут участвовать авторы статей и очерков в возрасте до 35 лет. Работы принимаются до 1 октября. Победители получат денежные вознаграждения от 25 до 75 тысяч рублей.

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