1 апреля стартует третий этап подачи работ на медиапремию «Апостол»

1 апреля стартует третий период подачи заявок от изданий на участие в премии «Апостол». Ее организаторами выступают «Лайфхакер», «Палиндром» и «Центр развития бизнес-коммуникаций» при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России. На конкурсе медиа и бренд-медиа смогут сразиться в конкурентной борьбе за звание апостола в 12 конкурсных категориях: от дизайна до социальных проектов.

Конкурсная часть проекта состоит из четырех этапов приема заявок. На каждом этапе повышается стоимость участия, соответственно, чем раньше подается заявка, тем она дешевле. Также в конкурс интегрирована система скидок:

—10% от пяти заявок;

—15% от десяти заявок;

—20% от 15 заявок.

Прием работ осуществляется с 1 февраля по 18 мая 2023 года. Периоды подачи работ:

— с 1 по 28 февраля — 8 тыс. руб.;

— с 1 по 31 марта — 10 тыс. руб.;

— с 1 по 30 апреля — 14 тыс. руб.

— с 1 по 18 мая — 16 тыс. руб.

Определять победителей будет экспертный совет, куда войдут топ-профессионалы медиаиндустрии. Они будут оценивать контент, креативность концепции, подходов, форматов, подачи и визуала. Полный состав жюри будет объявлен совсем скоро.