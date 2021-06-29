10 вредных советов практикантам

Лето — пора отпусков, мертвой повестки и стажеров. В это время в редакциях появляются журналисты-практиканты — свободная пара рук или головная боль. Коронавирус выгнал коллективы в онлайн еще в 2020-м, но многие СМИ успешно работают в дистанционном формате до сих пор. Мессенджеры, почта и видеоконференции — три кита, на которых стоит удаленка. С одной стороны, задача стажеров упростилась: не надо ехать в редакцию, сидеть на планерках и скучать в офисе. С другой, внимание редактора, полезные контакты и опыт «в полях» заполучить стало еще сложнее.

Как стажеру адаптироваться к новым условиям и не получить пинок в первый же день работы? Чего не стоит делать, чтобы не попасть в черный список издания и в бан редактора? ЖУРНАЛИСТ собрал 10 вредных советов от редакторов для тех, кто не хочет задерживаться в редакции дольше, чем на один месяц летней практики.

Елена Михина, главный редактор петербургского информационно-новостного портала MR7.ru

Ставьте планку пониже

Записывайтесь на практику в маленькие районные газеты. Особенно если в будущем не планируете работать в небольших изданиях. Зачем суетиться и лезть в драку за место стажировки? К тому же когда еще у вас будет такая возможность? Научитесь делать классные заголовки а-ля «Не сидим сложа руки», напишете интервью с депутатом, репортаж с муниципального праздника и заметку о ветеране. Нужное количество знаков для вуза наберется, а там и успокоиться можно на все оставшееся лето.

Забудьте про документы

Ничего страшного не случится, если вы немного затянете с подписанием договора для вуза. Как известно, самое волшебное время — это ночь перед дедлайном. Можете смело писать редактору в 10 вечера, что вам именно сегодня и именно сейчас нужно сделать очень важный документ, без которого практику пройти просто нельзя. Бланк можно не прикладывать, редактор сам разберется, с какого сайта его нужно скачать.

Внедряйте свои правила

Когда редактор внесет правки в материал, обязательно скажите ему, что на журфаке вас учили писать по-другому. Форма заголовков и подзаголовков, оформление врезок, прямой речи и других мелочей — все это практикант помнит и знает лучше. Сопротивляйтесь, вдруг редактор и правда что-то перепутал.

Софья Сенич, главный редактор информационного портала «Лениздат»

Не смотрите, что издание уже освещало до вас

Вы, как образцовый практикант, изучили контент издания и увидели, что недавно оно выпустило классный материал, например, про психологию отношений в однополых парах. Обязательно предложите редактору такой же текст на эту же тему. Надо закрепить успех материала!

Не рассказывайте о себе

Просите редактора придумать вам какое-нибудь интересное задание, но сами не признавайтесь, о чем писали раньше. Не ограничивайтесь одной темой, берите сразу пять. И чтобы редактор не переживал, пообещайте сдать тексты через неделю. Написать их вы вряд ли успеете, зато зарекомендуете себя как универсального специалиста.

Не продолжайте работу после окончания практики

Скромность украшает журналиста. Вы успешно прошли стажировку? Всегда исправляли все недочеты и отправляли тексты вовремя? Хорошо выполняли задачи и иногда даже брали что-то сверх нормы? Тогда даже не думайте о том, чтобы спросить у редактора, можно ли вам остаться на свободной вакансии. Если он не предложил, значит, так и должно быть. Ведь вы пришли отписать нужные 10 тысяч знаков, а не попробовать себя в чем-то новом и тем более найти работу.

Лидия Терехова, главный редактор информационного портала «ДорИнфо»

Признайтесь в своей универсальности

Скажите редактору, что вы умеете отлично писать, фотографировать, снимать и верстать. Не умеете? Ничего страшного, немного приукрасьте свои способности. А когда в процессе выяснится, что нужных компетенций у вас нет, можно развести руками. С кем не бывает!

Накосячили — бегите

Если у вас что-то не получается, например, вы не взяли комментарий, потеряли эксперта, завалили задание, — молчите до последнего. Самое главное, не говорите о неудачах редактору. Потом пропадите на какой-то срок, не выходите на связь, спрячьтесь — в каждом должна быть загадка. Используйте преимущества дистанционного формата, ведь редактор не дотянется до вас через почту.

Оксана Запевалова, главный редактор «Лайфхакера»

Ничего не спрашивайте и не исправляйте

Если вы что-то не поняли, не задавайте лишних вопросов. Не пишите на почту, в мессенджерах и не звоните. Справитесь с темой и без объяснений редактора. Лучше не надоедать и сразу присылать готовый текст. Если что-то пойдет не по плану, то главред сам разберется, что к чему. Ведь задать вопрос намного страшнее, чем потратить свое время и время команды.

Делайте поменьше лишних движений

Не пробуйте! Равнодушно выполняйте задания, не проявляйте инициативу, не показывайте заинтересованность. Пусть вы ничему не научитесь, но так вы точно не наделаете ошибок и не разочаруете редактора.

Конечно, следовать этим советам не стоит. Ниже подборка из десяти каналов с вакансиями и стажировками для журналистов. Но самый надежный способ найти ту самую работу мечты — звонить в редакции, даже если нет объявления. Писать, пробовать, показывать и доказывать, что ты нужен. И место под солнцем найдется.