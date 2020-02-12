Как стать журналистом, когда тебе почти 40: 10 советов тем, кто хочет изменить свою жизнь

Меняем профессию грамотно
В 14 лет я поступила в полиграфический колледж, в 18 начала работать в типографии. Дальше были университет печати, еще одно производство, еще и еще. К 35 годам, посвятив полиграфии 20 лет, я поняла, что устала — и от грохота печатных машин, и от запаха краски, и от блеска бумаг, и вообще... от профессии. Сегодня мне 38, и я — журналист. И другой — счастливый — человек. Ниже — мои советы тем, кто хочет сменить специальность, когда на горизонте сорок лет, но боится или сомневается.
Поймите, действительно ли вам это нужно
Со стороны профессия журналиста может казаться романтической и легкой — сиди себе за ноутбуком с чашечкой эспрессо, сочиняй в удовольствие, а в перерывах бегай за зарплатой. Чтобы понять, так ли это на самом деле (но пока без гонораров), просто начните — например, заведите страничку в социальной сети и посмотрите, как много и как часто вы хотите и можете писать. Многие отказываются от идеи стать журналистом уже на этой стадии, понимая: создавать тексты не только по вдохновению, но и потому, что надо, им на самом деле не нравится. Моя любовь к «писательству», возникнув еще в детстве, утвердилась и закрепилась тогда, когда я начала вести блог на «Фейсбуке».
Определитесь с направлением
«Мечтаю писать, но не знаю что», — эта фраза от взрослых людей, пришедших получать новую специальность на журфак МГУ, звучит чаще, чем желательно. В каком формате вы хотите творить, крайне важно понять «на берегу» — возможно, то, что нравится вам больше всего, не имеет отношения к журналистике. Чтобы не тратить время на освоение «не своего», попробуйте себя в разных жанрах. Например, если вас потянет на создание фантастических новелл, обратите взор на литературное творчество; если вашей «фишкой» окажутся продающие тексты, подумайте о работе в рекламе. Я писала и рассказы, и стихи, и слоганы, и статьи — и сделала вывод, что мне больше всего подходит последнее.
Найдите свою тему
Когда поймете, что журналистика — это то, что вам действительно нужно, ответьте на вопрос: о чем мне нравится рассказывать особенно? Ваша страсть — кулинария? Начните делиться необычными рецептами и способами приготовления любимых блюд. Обожаете котов? Говорите о них или от них — сегодня популярны подобные блоги.
Не обязательно ставить перед собой задачу в одночасье покорить интернет и собрать миллионы подписчиков. Для начала важно просто писать о том, что интересно, что доставляет удовольствие, а значит, делать это активно, тем самым развиваясь в новом направлении. Я обожаю путешествовать, поэтому выбрала для блога такую тематику.
Набивайте руку
Сложение из слов связных, понятных и красивых текстов — это навык, и он должен отрабатываться. Правило 10 000 часов, о котором говорят эксперты по карьере и саморазвитию, работает и для журналистики. Читать профлитературу важно, но еще важнее — применять полученные знания на практике. Упражняйтесь постоянно — пишите те же посты для блога каждый раз, когда появляется свободное время (например, вместо просмотра сериала перед сном). Возможно, вы талантливы и хватки, но создавать материал с определенными параметрами — такими, как жанр, стиль и т. д. — вам все равно придется учиться. Тренироваться слагать тексты нужного объема можно в соцсетях, где есть ограничение по числу знаков для публикаций. Я поставила себе задачу писать не больше и не меньше: сокращала, дописывала, переделывала — и очень быстро заметила, как рука начала «набиваться».
Используйте прошлый опыт
Главная ошибка тех, кто устал от своей специальности и хочет сменить ее как можно быстрее, — уволиться в один день, забыть, что было вчера, и метаться по «работным» сайтам в поисках вакансии мечты. Попробуйте развиться в новой профессии, используя опыт предыдущей. Обратитесь с инициативой к руководству, предложите себя в новом качестве. Если вы сотрудник банка, начните создавать понятные инструкции для новичков или делать экспертные материалы для клиентов. Вы специалист, каких не найти среди тех, кого научили только писать, и это ваше преимущество! Годы моей работы в полиграфии вылились в полезную статью для читателей ЖУРНАЛИСТА об экономии при печати журнала.
Вникните в «кухню» отрасли
Часто говорят: не попробуешь — не узнаешь. Но «попробовать», когда тебе два раза по двадцать, и разочароваться — значит, разочароваться вдвойне. Поэтому, прежде чем бросаться в омут, узнайте о проблемах отрасли — о конкуренции, о возможности зарабатывать. Например, у пишущих людей есть шутка: «Богатый копирайтер — это оксюморон». И это правда — доходы журналистов невелики. Начните читать специздания по теме, чтобы разобраться в особенностях новой работы и понять, какую нишу хотите занять: быть корреспондентом в газете, делать репортажи на заказ или, может... остаться блогером. Выбрав журналистику путешествий, я стала искать тех, кто занимается этим направлением, изучать их публикации и поняла, что мои будущие «доходы» — это не деньги, а пресс-туры.
Получите «быстрое» образование
Отправляться за высшим образованием, даже за «сокращенным» вторым, когда тебе под сорок, уже проблематично: у многих есть семьи, дети, работа, и времени на что-то еще остается крайне мало. Но сегодня существуют краткосрочные программы для журналистов, которые длятся от нескольких дней до нескольких месяцев. Их главные преимущества перед самообразованием: возможность отработать навыки под контролем специалистов, получить систематизированные знания и завести полезные знакомства (в том числе с потенциальным работодателем).
Я окончила курсы по трэвел-журналистике (месяц) и вечернюю программу профессиональной переподготовки на журфаке МГУ по специальности «Копирайтинг» (год). Благодаря МГУ я попала в ЖУРНАЛИСТ.
Научитесь предлагать себя
Серьезная преграда на пути к новой цели — комплекс «сорокалетнего начинающего». Но его придется отбросить и приступить к активным действиям — так же, как двадцатилетние. Важное правило: рассылайте предложения в конкретные издания на конкретные позиции и делайте это грамотно. Если ваша цель — газета «Ведомости», нет смысла описывать в резюме 20 лет работы ассенизатором. Если знания в конкретной области важны для издания, расскажите о них обязательно. Не стесняйтесь указывать ссылку на личный блог, ведь вы уже наверняка создали достойные тексты. Во время учебы проявляйте себя на занятиях: многие преподаватели являются практикующими журналистами и, заметив ваше рвение, могут предложить вакансию. Ходите на тематические семинары, контактируйте с людьми из профессии, дружите с ними в соцсетях. С одним из своих работодателей — главным редактором журнала — я познакомилась, написав ему письмо на «Фейсбуке».
«Подтяните» и «активизируйте» дополнительные навыки
Часто в работе журналиста требуются умения, напрямую не связанные с созданием текста. Учитесь тому, что понадобится в новой профессии, не дожидаясь, пока попросит работодатель или «задавит» конкуренция. Например, ваши шансы попасть в журнал об автомобилях станут выше, если вы начнете разбираться в «железках». Покопайтесь в списке навыков, которыми вы уже овладели за годы карьеры, — возможно, там отыщется то, что сможет стать вашим преимуществом (наверняка у вас этого больше, чем у молодого журфаковца). Работая с клиентами в типографии, я часто ходила на тренинги по продажам и коммуникации. Теперь знания, полученные на них, помогают мне в общении с людьми, у которых я беру интервью.
Обратите внимание на «мелочи»
То, что на первый взгляд кажется ерундой, может пригодиться в новой профессии. Сертификаты об обучении в «смежной» области (например, корректора или фотографа), благодарности (за полезные посты в тех же соцсетях) и т. п. — все будет работать на вас. Не пренебрегайте «скучными» предложениями: позвали выступить по теме, о которой вы пишете, в районной библиотеке — соглашайтесь. Это позволит вам глубже погрузиться в материал и повысить статус эксперта. Обо всем упоминайте в резюме, говорите потенциальному работодателю. Интервью о путешествии в Карелию, которое я дала на радио, привело ко мне клиента, заказавшего статью, а благодаря опыту смены профессии после 35 родилась эта инструкция.
Помните: никогда не поздно стать журналистом. Главное — начать с умом. А его к нашим годам уже достаточно.