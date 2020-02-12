Как стать журналистом, когда тебе почти 40: 10 советов тем, кто хочет изменить свою жизнь

В 14 лет я поступила в полиграфический колледж, в 18 начала работать в типографии. Дальше были университет печати, еще одно производство, еще и еще. К 35 годам, посвятив полиграфии 20 лет, я поняла, что устала — и от грохота печатных машин, и от запаха краски, и от блеска бумаг, и вообще... от профессии. Сегодня мне 38, и я — журналист. И другой — счастливый — человек. Ниже — мои советы тем, кто хочет сменить специальность, когда на горизонте сорок лет, но боится или сомневается.

Поймите, действительно ли вам это нужно

Со стороны профессия журналиста может казаться романтической и легкой — сиди себе за ноутбуком с чашечкой эспрессо, сочиняй в удовольствие, а в перерывах бегай за зарплатой. Чтобы понять, так ли это на самом деле (но пока без гонораров), просто начните — например, заведите страничку в социальной сети и посмотрите, как много и как часто вы хотите и можете писать. Многие отказываются от идеи стать журналистом уже на этой стадии, понимая: создавать тексты не только по вдохновению, но и потому, что надо, им на самом деле не нравится. Моя любовь к «писательству», возникнув еще в детстве, утвердилась и закрепилась тогда, когда я начала вести блог на «Фейсбуке».

Определитесь с направлением

«Мечтаю писать, но не знаю что», — эта фраза от взрослых людей, пришедших получать новую специальность на журфак МГУ, звучит чаще, чем желательно. В каком формате вы хотите творить, крайне важно понять «на берегу» — возможно, то, что нравится вам больше всего, не имеет отношения к журналистике. Чтобы не тратить время на освоение «не своего», попробуйте себя в разных жанрах. Например, если вас потянет на создание фантастических новелл, обратите взор на литературное творчество; если вашей «фишкой» окажутся продающие тексты, подумайте о работе в рекламе. Я писала и рассказы, и стихи, и слоганы, и статьи — и сделала вывод, что мне больше всего подходит последнее.

Найдите свою тему

Когда поймете, что журналистика — это то, что вам действительно нужно, ответьте на вопрос: о чем мне нравится рассказывать особенно? Ваша страсть — кулинария? Начните делиться необычными рецептами и способами приготовления любимых блюд. Обожаете котов? Говорите о них или от них — сегодня популярны подобные блоги.