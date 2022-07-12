Журналистика без клише: подборка 10 YouTube-каналов

YouTube для журналистов стал новой платформой для творчества. Границы между блогерами и журналистами стираются, а вместе с ними уходят стилистические и жанровые клише. «Закадровая» журналистика, журналистика жизни, монологи и, конечно, привычные всем интервью. Со всем этим разнообразием YouTube-журналистики вы ознакомитесь в подборке ЖУРНАЛИСТА.

Parfenon

Леонид Парфенов — тот, кого до слез приятно видеть, как пишут зрители канала. Журналистскую карьеру он начал строить задолго до создания YouTube. Собственный канал решил создать после того, как, будучи уже известным журналистом, дал интервью Юрию Дудю*. Сам канал Parfenon представлен в формате интернет-шоу, где Парфенов рассказывает о текущих событиях, объясняя их через историю.

The люди

В авторском проекте Антона Лядова редко можно встретить медийных личностей. Наоборот, здесь рассказывают, как живут обычные люди, показывают изнанку, порой, нетипичных профессий. Можно рассмотреть жизнь каждого: от бабушки-ветерана до вебкам-модели.

Правила жизни

Деятели искусства без громких и «мейнстримных» имен делятся принципами, по которым они живут. На канале нет постулата в пользу конкретного мнения, есть только искренний, открытый монолог, направленный к зрителю.

Жиза

Главная рубрика креативного проекта — «10 глупых вопросов». Как ни странно, суть заключается в том, что представители ремесел просто отвечают на 10 глупых вопросов. Сам интервьюер остается за кадром, акцент делается только на профессии гостя. Неважно, интересует ли вас «жиза» астролога, порноактрисы, маммолога или стюардессы — здесь вы найдете, что посмотреть и над чем посмеяться.

А поговорить?

Уже всем известная Ирина Шихман берет глубокие интервью у самых разных гостей. Первоначально в проекте была еще одна ведущая — блогер Мария Вискунова, но последняя покинула проект. Также на канале публикуются документальные фильмы на исторические и социальные темы.

Еще не Познер

Николай Солодников, автор канала, ведет беседу с деятелями культуры: журналистами, историками, режиссерами. Интервью выходят еженедельно. Известного рэпера или новоизбранного тиктокера здесь не встретишь, поэтому контент отличается особым уровнем интеллектуальности.

Скажи Гордеевой

«Здесь говорят с человеком. Бережно» — именно так звучит описание канала и это, действительно, правда. Катерина Гордеева — одна из самых эмпатичных журналистов на YouTube. Она находит отдельный подход к каждому гостю, позволяя ему раскрываться не только со стороны его известности, но и как человеку.

Не принято обсуждать

Ольга Чебыкина, автор канала, заявляет — «Я записываю искренние интервью с обычными людьми, которые меняют жизни тысяч других людей». Журналистка говорит со своими именитыми или никому не известными гостями о проблемах, с которыми они сталкивались. Каждый герой рассказывает свою историю с целью дать ответы на вопрос «как с этим жить?». Так, на канале уже опубликованы видеоролики: «о том, как рушатся и возрождаются семьи» и «о чувстве вины, взрослости и жизнелюбии».

Калинкин!

Главное и единственное шоу канала — «Что бы мне поделать, только бы не почитать». Авторы Евгений Калинин и Дарья Касьянс рассказывают о классической и современной литературе, о писателях и их жизни. Взгляд на литературу тут отнюдь не школьный — все преподносится легко, с юмором, иногда нецензурно, но зато душевно и познавательно.

КиноТест

«Искренние, исповедального характера интервью. Наш гость остается наедине с собой» — заявляют создатели канала. Во время интервью раскрывается талант актера или музыканта, только уже без костюмов, грима и образа, который зрители привыкли наблюдать со сцены.

*внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

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