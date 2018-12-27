«Главные кадры 2018»: ТАСС выбрал лучшие фотографии года, сделанные корреспондентами агентства

ТАСС создал подборку из сотни лучших фото уходящего 2018 года, сделанных фотокорреспондентами агентства.

Заместитель главного редактора ТАСС Григорий Дукор назвал «большими удачами» снимки, сделанные во время чемпионата мира по футболу — портрет Артема Дзюбы, отдающего честь, и ставший уже легендарным кадр с Игорем Акинфеевым, отражающим пенальти.

Дукор утверждает, что лучшая фотография — это «та, что может без сопровождающего текста рассказать историю».

Отдельного внимания заслуживают daily life-снимки в рамках спецпроекта.

Илона Грибовская, старший бильд-редактор отдела фото в цифровых изданиях, один из авторов спецпроекта:

Особенно дороги кадры, показывающие с новой стороны привычную действительность: прогулка по льду Невы в лучах заходящего солнца, пестрые шапки в сувенирной лавке на Арбате, пассажиры автобуса и т. д. Новости и происшествия — это, безусловно, важно, но и наша обычная жизнь со всеми мелочами тоже достойна внимания и может быть отражена невероятно красиво.

Иллюстрация: ТАСС