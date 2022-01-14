ЖУРНАЛИСТУ 108 лет

В 70-е ЖУРНАЛИСТ вел юмористическую рубрику «Пункт проката» — хранилище творческого инвентаря: заголовков, эпиграфов и редакционных планов. Каждая деталь профессии обыгрывалась штатными сатириками. В одном из разделов рубрики, на доске объявлений, разместили предложение: «Пущу студента на творческую кухню, покуда буду в заграничной командировке, — очеркист Ф.». Но о профессии не только шутили — в журнале публиковали и критические разборы, где журналисты рассуждали, например, что не так с системой образования, кто виноват и что с этим делать

60-е: Высшее образование — не панацея

В материале «Парадоксы районной газеты» журналист Евгений Каменецкий «проходится» по редакциям районок. Ругает за отсутствие оригинальности («поменяй название — не догадаешься, где выходит»), ориентацию на чиновников и освещение протухших инфоповодов, которые авторы настойчиво выдают за актуальные. Отдельно Каменецкий осуждает газеты, пеняющие на недостаток сотрудников с высшим образованием: «Так ли уж свет клином сошелся на университетских выпускниках? Ни один факультет не в состоянии удовлетворить заявки с мест». Поэтому и предлагает отправлять молодых людей, заинтересованных журналистикой, в техникумы с тремя отделениями: журналистским, полиграфическим и книжным. Такой, по словам автора, когда-то существовал в Ростове-на-Дону.

Еще один вариант — триада «литературное объединение — рабкоровский кружок — завод» и только потом районная газета. Поработал немного, познал жизнь — и снова за парту. Так, замечает Каменецкий, не боялись поступать даже состоявшиеся журналисты, в числе которых Александр Суичмезов, профессионал «с крепкой житейской закалкой», главный редактор областной донской газеты.

70-е: На журфак берут кого попало

В 70-е на страницах ЖУРНАЛИСТА Илмар Иверт, председатель правления журналистов Латвии и главный редактор газеты «Циня», рассказывает о неудавшемся педагогическом эксперименте. Иверта попросили укомплектовать новое отделение журналистики Латвийского госуниверситета — провести творческий конкурс. Автор подошел к заданию ответственно — предложил новобранцам три дня перед экзаменом поработать в редакции «Цини»: «Пусть напишут заметку, подышат воздухом редакционной кухни, взвесят свои способности», — пишет Илмар. Для СССР это было инновацией, а вот в Европе такое на тот момент уже практиковали. В ГДР, например, желающих поступить на журфак не допускали даже до экзамена, если те предварительно не провели в редакции два года в роли практиканта.

Три дня работы в поле начались — чтобы те, у кого уже был опыт работы в изданиях, не заскучали, Иверт с коллегами устроили разбор их прежних материалов: «Что же выяснилось? А вот что. В одном случае нам пришлось не согласиться с рекомендацией, в спешке подписанной редактором районной газеты. В другом — оказалось, что юноша совершенно не имеет литературного дарования, и мы сочли долгом предупредить его о явной ошибке в выборе будущей профессии», — возмущается он. Все разборы журналисты напечатали и отправили в приемную комиссию. И тут случилось неожиданное: руководство университета отчитало Илмара, обвинило в отсутствии юридического основания и, что больше всего задело журналиста, его даже не поблагодарили за эксперимент.

«Оказывается, в полном соответствии с «юридическим основанием» можно принимать в университет заведомо бесполезных в журналистике людей. С тем же основанием можно затрачивать на их подготовку государственные средства, нисколько не заботясь о том, какова будет отдача. Неужели же нужно доказывать, что перед человеком, который в силу многих причин не приспособлен к журналистской деятельности, по одному волшебному слову этот сезам не откроется?!» — заключает автор.

70-е: Университеты не успевают за профессией

В материале «Скоро сказка сказывается…» Ефим Лазебник, главный редактор «Рабочей газеты», пытается понять, где же университетское образование повернуло не туда. По его словам, всего несколько лет назад теоретики и практики «тяготели друг к другу», вместе развивали профессию. Одни классифицировали газетные жанры, прослеживали идейно-тематическую направленность печати, исследовали аудиторию и разбирались, как же сделать так, чтобы все в редакции чувствовали себя комфортно. А другие применяли это в профессии. Но в какой-то момент «университетские исследователи стали упорно искать вышку для чистого теоретического созерцания», занялись наукой ради науки. Так в некогда мирном союзе появился разлад — ученые стали обвинять журналистов в инертности, а те в ответ разводили руками — теория ценна, только когда опирается на профессиональные ситуации.

Однажды, вспоминает Лазебник, университетский исследователь, уважаемый в научном кругу, «вышел к народу» — отважился постучаться в редакцию, чтобы научить журналистов жизни. Старался сразить коллег вольными цитатами, жонглировал модными философскими терминами и хвастался памятью ученого, которая хранит «в неизвращенном виде» названия книг и фамилии авторитетов: «Еще не успел он обтереть свое лицо от обильных капель пота, как вся комната опустела и возле него задержался только тот, кто его представлял».