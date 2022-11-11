Запись вебинара «От бумаги — к цифре. Мягкий переход»

11 ноября ЖУРНАЛИСТ провел онлайн-вебинар «От бумаги — к цифре. Мягкий переход».
Екатерина Назаренко, главный редактор регионального медиа Северо-Казахстанской области рассказала, как независимое коммерческое издание перешло от печатной версии к работе в онлайне и соцсетях.
В вебинаре вы найдете ответы на вопросы:
• Как научить и мотивировать журналистов создавать цифровой контент?
• Сколько может зарабатывать региональный сайт в месяц?
• Как небольшому изданию зайти в социальные сети, работать с контентом и повышать охваты?