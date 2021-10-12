11 октября стартовал Второй международный фотоконкурс News Photo Awards. A Changing World

11 октября начнется прием работ на второй международный конкурс для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards, который проводит информационное агентство России ТАСС. В этом году он получил название A Changing World.

Локдаун планетарного масштаба позади, и хочется верить, что накопленный опыт и приобретенные знания позволят избежать его повторения. Тем не менее ситуация в мире меняется столь быстро, разнонаправленно и непредсказуемо, что люди все чаще просто не успевают осмыслить происходящие события и адаптироваться к ним. Это касается не только здравоохранения и медицины, но и политики, экономики, общества, культуры и многих других сфер, которые не только сами стремительно трансформируются, но и столько же стремительно перестраивают и меняют привычную жизнь миллионов людей. Как и в разгар эпидемии COVID-19, помочь увидеть, а главное, зафиксировать эти глобальные и локальные метаморфозы способен профессиональный взгляд фоторепортеров со всего мира. Работая на «передовой», они первыми замечают и запечатлевают самое важное и интересное, открывая для всего мира то сиюминутное, что впоследствии может стать историческим, сохраняя моменты настоящего для будущих поколений. Именно снятые профессиональными фотографами истории покажут и расскажут, каким останется в нашей памяти быстро меняющийся мир-2021.

Участие в конкурсе, как и в прошлом году, бесплатное. Заявки принимаются от фоторепортеров, работающих или сотрудничающих со СМИ.

Победители будут определены в четырех номинациях:

— News («Новости»),

— People & Lifestyle («Люди и образ жизни»),

— Нealthcare («Здравоохранение»),

— Environment («Окружающая среда»).

В каждой номинации будут выбраны два победителя — в категориях за «Лучшую одиночную фотографию» и «Лучшую серию фотографий». Таким образом, победители получат восемь премий по $3000. Лучшему снимку из всех присланных будет присужден Гран-при. Автор этого фото получит $10 000.

«Наш первый фотоконкурс — News Photo Awards. Overcoming COVID — вызвал огромный интерес мирового профессионального фотосообщества: на него прислали около 4000 снимков из более чем 80 стран. Очень высоким был и уровень работ участников — это отметили все члены жюри. «Поэтому мы решили сделать конкурс News Photo Awards ежегодным», — говорит генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. — Для нас как для одного из ведущих информационных агентств мира, которое в этом году к тому же отмечает 95-летие Фотохроники ТАСС, очень важно поддержать фоторепортеров из разных уголков планеты, профессионально делающих свое дело в любых, даже самых непростых условиях, отметить значимость и, не побоюсь этого слова, значительность их сложной, нервной, ответственной, а иногда и очень опасной работы, подчеркнуть уровень их мастерства».

Сбор заявок на конкурс завершится 24 декабря 2021 года. После этого члены жюри, представляющие ведущие мировые СМИ, отберут лучшие снимки и определят победителей, имена которых будут объявлены в марте 2022 года. Темой первого конкурса News Photo Awards стало преодоление пандемии коронавируса — Overcoming COVID. Творческое состязание, организованное ТАСС, дало возможность в прямом смысле увидеть важность работы фотожурналистов, ощутить всю условность границы между их обычным повседневным профессионализмом и необыкновенным героизмом. Работы на первый конкурс принимались с октября по декабрь 2020 года, а победители были названы 11 марта 2021 года — в годовщину объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса.

Подробнее с условиями участия и правилами конкурса News Photo Awards. A Changing World можно ознакомиться на его сайте.