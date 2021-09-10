11 сентября пройдет выставка в поддержку независимых СМИ

11 сентября в Москве пройдет благотворительная выставка-аукцион «25.1» в поддержку независимых российских СМИ. Название связано со статьёй 25.1 Закона «О СМИ», которая применяется в отношении СМИ-«иноагентов».

«Признание СМИ «иностранными агентами», «нежелательными организациями», гонения на отдельных журналистов, повальная блокировка «нежелательной информации» — это то, что каждый из нас наблюдает ежедневно. Но насколько справедливо такое отношение? В попытке найти решение, мы обратились к художникам с просьбой рассказать о своём видении этой проблемы» – пишут организаторы.

На выставке будут представлены 18 художественных работ. Половина собранных средств с выставки будет перечислена изданиям «DOXA», «Медуза»*, «Важные истории»*, «INSIDER»*, «Медиазона», «Sota.vision», «Avtozak LIVE», «Дождь»*. Все лоты в скором времени можно будет увидеть в инстаграме, телеграм-канале и на странице сайта.

Целью выставки организаторы определяют привлечение внимание к ситуации вокруг свободы слова в России, а также оказание помощи независимым СМИ, подвергающимся давлению. Если вы хотите поддержать проект, можно принять участие в торгах офлайн в Москве или онлайн в телеграм-канале. Организаторы не сообщают место проведения, чтобы обезопасить себя, гостей и художников. Поэтому они предлагают заполнить форму, чтобы быть на связи с участниками и информировать их о месте проведения и торгах.

* издания внесены в реестр СМИ-иноагентов