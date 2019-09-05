Вебинар Сергея Мешавкина «Информативность оформления газеты» пройдет 11 сентября

Теги: 
вебинар
Сен 5, 2019

СПИКЕР:

Сергей Мешавкин, директор медиа-группы «Феномен» (Санкт-Петербург), эксперт проекта «Золотой фонд прессы», ведущий рубрики «Школа дизайна» в журнале «Журналист», разработчик графических моделей для печатных СМИ, медиатренер

 

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

•   Как журналисты и дизайнеры делают все возможное, чтобы читатель ни в коем случае не читал тексты. И что с этим делать.

•   Информативность оформления — тема, которая касается не только дизайнеров, но и редакторов.

 

КОГДА:

11 сентября, 12:00 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста;

•   2900 рублей — для всех.

 

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