Вебинар Сергея Мешавкина «Информативность оформления газеты» пройдет 11 сентября

СПИКЕР:

Сергей Мешавкин, директор медиа-группы «Феномен» (Санкт-Петербург), эксперт проекта «Золотой фонд прессы», ведущий рубрики «Школа дизайна» в журнале «Журналист», разработчик графических моделей для печатных СМИ, медиатренер

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

• Как журналисты и дизайнеры делают все возможное, чтобы читатель ни в коем случае не читал тексты. И что с этим делать.

• Информативность оформления — тема, которая касается не только дизайнеров, но и редакторов.

КОГДА:

11 сентября, 12:00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 2900 рублей — для всех.

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