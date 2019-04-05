12 апреля заканчивается прием заявок на Деловой форум «Качественная пресса и перспективы ее развития»

В условиях развития медиапотребления в интернете свои методы работы при взаимодействии со СМИ пересматривают и пресс-службы. Акцент с количества смещается на качество публикаций. Массовые рассылки перестают быть актуальным инструментом. Пресс-служба Совета Федерации работает по модели конвергентной редакции, размещая оригинальный контент на различных платформах. Какие истории могут находить и рассказывать региональные и муниципальные издания совместно с пресс-службой Совета Федерации? Как производить качественные, творческие, авторские публикации на основе официальных материалов, расскажет советник пресс-службы Совета Федерации Эльвира Колчкова на Деловом форуме СМИ 18 апреля.

В программе форума 18 и 19 апреля — только самое актуальное и полезное в текущей редакционной работе, ответы на все ваши вопросы — от лучших практиков отрасли.

Место проведения: г.Москва, Конгресс-центр отеля «Гамма-Дельта-Измайлово, (Измайловское шоссе, д. 71, корп.4 Г-Д)

Организаторы: ЖУРНАЛИСТ, Оргкомитет «Золотого фонда прессы» при поддерж-ке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Федерального Агентства по печати и мас-совым коммуникациям РФ.

Партнеры: MediaToolbox.ru, Медиагруппа «Феномен», Альянс независимых региональных изданий, Союз предприятий печатной индустрии «ГИПП», Медиапроект «Планерка», Баш-кортостанская информационная компания, Медиаинститут общественного здоровья, ТАСС.

Подробнее: jrnlst.ru, zolfondpress.ru

тел. 8 (499) 152-19-07, 152-34-73,

e-mail: zolfondpress@mail.ru

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