12 журналистов помогут Голунову завершить расследование о похоронном бизнесе

Коллектив из 12 журналистов, представляющих четыре издания, будет участвовать в завершении расследования журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. Об этом Голунов заявил в понедельник в интервью телеканалу RT:

Пока я был под домашним арестом, собрался коллектив авторов из 12 журналистов-расследователей из четырех изданий, которые собирают дальше какую-то информацию, проверяют мою информацию по этому тексту. У нас должно в ближайшее время состояться совещание. Потому что я пока знаю в каких-то общих чертах вещи.

Голунов выразил надежду, что итогом работы станет один коллективный текст группы авторов.

Журналист не исключает, что задержание было связано с желанием объектов расследования не допустить его публикации: