Может ли машина заменить интуицию журналиста?

Испытательной площадкой для этого технологического эксперимента послужило приложение медиакомпании 12-app, которое дает пользователям доступ к двенадцати главным материалам дня в одном выпуске. Приложение было создано три года назад, и с тех пор его (бесплатно) скачали около 300 тысяч раз, а доступ к нему ежемесячно осуществляют почти сто тысяч уникальных пользователей, утверждает Михаэль Марти, руководитель отдела цифрового редакционного развития Tamedia.

12-app призвано способствовать превращению новых пользователей приложения в подписчиков за 9 швейцарских франков (8 евро) в месяц. Причем за первые «пробные» две недели оплата не взимается, далее бесплатно пользователи получают доступ только к одной статье в месяц. По словам Марти, у приложения несколько тысяч платных подписчиков.

АВТОМАТИЗАЦИЯ, ПРИДИ!

Контент для каждого ежедневного выпуска 12-app берется из общего портфолио медиакомпании, которое включает флагманскую ежедневную газету Tages-Anzeiger, около 20 региональных газет и женские журналы.

Как правило, с 7.00 до 8.30 утра сотрудники 12-app просматривают сайты, газеты и журналы Tamedia, чтобы скомпоновать дневной выпуск, после чего на редакционной планерке окончательно утверждается отобранное.

«Это вполне традиционный, но при этом сложный и долгий способ отбирать статьи, — говорит Марти. — Поэтому мы вскоре начали задумываться о разработке системы для поддержки или даже полной автоматизации процесса отбора».

Сотрудники обратились к специалистам Tamedia по работе с данными, которые предложили построить алгоритм для автоматизации процесса курирования контента, с чего и начался проект Octopus.

ОПЕРАЦИЯ OCTOPUS

«Мы хотели, чтобы алгоритм отбирал типичные для 12-app статьи, то есть статьи, похожие на те, которые публиковались в предыдущих выпусках, — говорит Марти. — Поэтому нам надо было научить нейронную сеть отличать суть материалов для 12-app от всех остальных статей».

Они построили базу данных из 3000 материалов, которые были отобраны редакторами в прошлом, чтобы научить алгоритм распознавать характеристики статей для 12-app.

Суть или статистические свойства статьи для 12-app затем преобразуются в машинно-читаемый формат путем автоматического анализа текста и обработки естественного языка, которые формируют основу для обучения сети искусственного интеллекта распознавать различия между теми статьями, которые считаются подходящими для 12-app, и всеми остальными.