12 лучших цифровых медиапроектов Европы

Чтобы стать влиятельным изданием, нужно сделать читателя соучастником
В этом году победители конкурса European Digital Media Awards, который проводит WAN-IFRA, убедительно показали: чтобы стать влиятельным изданием, нужно не только заинтересовать читателя своими историями, но и сделать его «соучастником».
Лауреаты, чьи имена были объявлены на апрельской конференции в Копенгагене, автоматически стали участниками конкурса World Digital Media Awards. И, возможно, получат награды в июне 2019 года на 71-м Всемирном конгрессе новостных СМИ. Если повезет. А пока ознакомимся с лучшими цифровыми медиапроектами Европы поближе.
Веб-сайт Guardian, отнюдь не новичок этого конкурса, в 2017 году отчитался в среднем о девяти с лишним миллионах уникальных посетителей в день.
Трудно что-либо еще добавить к вердикту жюри, гласящему: «The Guardian неизменно превосходит все ожидания. Прекрасный дизайн, прекрасный контент, новаторские технологии. Замечательно!»
«ЛУЧШИЙ LIFESTYLE,СПОРТИВНЫЙ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВЕБСАЙТ ИЛИ МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС» — «СЕРЖАНТУ ПЕППЕРУ» ИСПОЛНЯЕТСЯ 50: СЕКРЕТЫ ЗНАМЕНИТОЙ ОБЛОЖКИ», Ekstra Bladet, Дания.
Идея этого проекта заключалась в том, чтобы в честь празднования юбилея всемирно известного альбома The Beatles предложить пользователям подробную историю создания его обложки. Интересная комбинация масштабного расследования и дизайнерской разработки, в результате — увлекательный рассказ о ключевом эпизоде в истории современной музыки. Задействованы 77 персонажей и 13 песен, подробную информацию о которых пользователь может прочитать, посмотреть и послушать.
«ЛУЧШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙНОВОГО ВИДЕО (ВКЛЮЧАЯ VR)» — «РАЙСКИЕ БУМАГИ», отдел визуальной журналистики BBC News, Великобритания; «ЧТО НА ТАРЕЛКЕ», Aftonbladet, Швеция.
• «Райские бумаги». Массовая утечка финансовых документов показала, как люди, обладающие властью и гигантскими состояниями, тайно переводили огромные суммы в офшорные налоговые убежища.
BBC (совместно с сотней коллег) под эгидой Международного консорциума журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists) подготовила рассчитанную на целую неделю серию передач о том, как политики, транснациональные корпорации, кумиры толпы используют сложные схемы для защиты своих богатств.
Центральное место в этом «фокусе с разоблачением» заняли шесть анимированных видеоматериалов, предназначенных для распространения в соцсетях и на сайте BBC News, хотя при этом их показали и на телеканалах BBC.
• «Что на тарелке». Весной и летом 2017 года в мире разразился самый страшный голод со времен Второй мировой войны. В Восточной Африке и Йемене, по данным ООН, от голода умирал один ребенок каждые три минуты, а всего пострадало 20 миллионов человек.
Голод, лишенный драматизма, присущего войнам, обычно не привлекает внимания СМИ. Магнус Веннман, прославившийся во всем мире своей новаторской фотожурналистикой, вместе с Эриком Виманом решили попробовать пробить стену молчания — что люди едят, если нет продуктов? Они провели три месяца, путешествуя по самым труднодоступным и опасным странам мира — Сомали и Южному Судану.
С помощью фотографий, текста, видео и VR-TV на шведском и английском языках они обрисовали катастрофу совершенно по-новому, заставив аудиторию волноваться и сопереживать. В тот же день, когда Aftonbladet опубликовала «Что на тарелке?», в музее фотографии Fotografiska в Стокгольме открылась одноименная выставка. В результате новостная журналистика открыла для себя новый и эффективный формат.
Благодаря публикации на всех каналах Aftonbladet и выставке в музее Fotografiska организация Save the Children, занимающаяся защитой прав детей и оказывающая помощь голодающим детям, смогла провести международную кампанию по сбору пожертвований.
«ЛУЧШАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ» — «1812: КОГДА ПРИШЕЛ НАПОЛЕОН», ТАСС, Российская Федерация.
Программа основана на карте, созданной в 1869 году французским инженером Шарлем-Жозефом Минаром. На статистической диаграмме наглядно представлены все стадии похода Наполеона на Россию, в итоге закончившегося гибелью его армии. ТАСС отслеживает путь, по которому двигалась французская армия, и сравнивает статистические данные Минара с современными открытиями и оценками, освещая при этом ключевые эпизоды войны.
«Эффективный прием анимационного картографирования не отвлекает аудиторию от общей истории, а напротив, увеличивает ценность нарратива в целом, — говорит один из членов жюри. — Очевидно, насколько тщательно здесь все продумано для пользователя ПК: нигде не нужно отрываться от текста и переходить к визуальному материалу, и наоборот. Темп чтения и анимация карты полностью согласованы и обеспечивают непрерывность вовлечения аудитории».
«ЛУЧШАЯ ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ» — «Z+», Die Zeit, Германия; «ЗА ЛУЧШУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ: КАК ЛУЧШАЯ ЖУРНАЛИСТИКА СТИМУЛИРОВАЛА РОСТ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСКИ», Amedia AS, Норвегия.
• «Z+». В основе проекта лежит идея предложения всего контента еженедельного выпуска Die Zeit в цифровой форме, благодаря чему почти десять миллионов онлайновых читателей получили доступ к дополнительным высококачественным материалам без ущерба для печатной подписки и розничных продаж газеты. «Z+» — это сложная комбинация условно бесплатной, дозированной и регистрационной моделей доступа.
Перед выходом утром в четверг печатного номера Die Zeit весь его контент целиком публикуется в среду вечером на сайте. Однако главные материалы помечены красным значком «Z+» и доступны только цифровым подписчикам.
Члены жюри посчитали это очень тщательно спланированной реализацией стратегии платного контента для качественной газеты: «Привлекательное предложение для лояльных пользователей и хороший стимул для привлечения (регистрации) потенциально активных пользователей».
• «За лучшую журналистику». Инициатива Amedia направлена на повышение качества журналистики в 63 местных газетах компании. Конечной целью была убедительная демонстрация того, как улучшение журналистики повышает уровень удовлетворенности читателя.
«Результаты выдающиеся, — комментирует один из членов жюри. — Но еще интереснее сам процесс с участием редакций, который к ним привел. А именно то, каким образом они демонстрировали журналистам, как лучше освещать их обычные темы, интересующие пользователей, и помогали им понять, как они могут вносить непосредственный вклад в превращение пользователей в подписчиков».
«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ БРЕНДИРОВАННОГО КОНТЕНТА» — «КОФЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ОТ LÖFBERGS», Bonnier News Brand Studio, Швеция.
Löfbergs — одна из крупнейших семейных кофейных компаний Скандинавии. В рамках проекта «Кофе следующего поколения» Löfbergs оказывает поддержку фермерам, выращивающим кофе в Колумбии и других странах. Bonnier News Brand Studio решила рассказать истории двух таких фермеров, Эмилио и Аны-Марии, приехав к ним домой в горы недалеко от Медельина (Колумбия).
Задачей было разобраться, как производят кофе, какой путь он проходит от сбора урожая до напитка в чашке и какова повседневная жизнь молодых фермеров.
Вся рекламная кампания включала нативный лонгрид на сайте dn.se, VR-съемку, а также мероприятия и семинары в Альмедалене, месте самого массового съезда политиков, топ-менеджеров и экспертов в области коммуникаций в Швеции.
Жюри в восхищении: «Вот что может получиться из сочетания хорошей истории и команды рассказчиков, которые используют для ее компоновки доступные цифровые инструменты».
«ЛУЧШИЙ ЦИФРОВОЙ НОВОСТНОЙ СТАРТАП» — OTHERWORLD, Великобритания.
OtherWorld — это стартап новостей нового поколения: он использует технологию портативных маячков (beacons), чтобы отправлять локализованные истории на мобильные телефоны без необходимости в приложениях. В связи с этим ему не нужны ни домашняя страница с новостями, ни трафик из соцсетей или поисковиков. Проект демонстрирует, как новости могут выглядеть в 2020 году, исходя из идеи о «живых медиа».
За счет мощной и быстро реагирующей новостной экосистемы новости мгновенно подбираются под конкретную аудиторию в конкретной локации. Это могут быть футбольные фанаты по дороге на матч; или едущий на работу пассажир, которому нужна сводка деловых новостей; или гость на уличном празднике; или турист, которого интересуют колоритные эпизоды из истории города.
Пилотная фаза проекта проводилась в 2017 году в шести городских районах Манчестера (Великобритания), получила субсидирование от Google и привлекла более 60 контент-партнеров, в том числе BBC, Trinity Mirror, Государственную систему здравоохранения, полицейское управление Манчестера, Национальный музей футбола, городской совет Манчестера и множество культурных и благотворительных организаций. Проект дал экспериментальное обоснование совершенно новому типу получения информации для поколения людей, которые любят новости, но никогда не станут покупать местную газету.
«ЛУЧШЕЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ» — «КОМАНДА В ВАШЕМ СЕРДЦЕ», Aftonbladet, Швеция.
Идея проекта заключалась в том, чтобы убедить читателей пожертвовать 100 шведских крон (около 10 евро) их любимой футбольной команде, а Aftonbladet удваивала эту сумму. Делая пожертвование, пользователи получали также бесплатный доступ на два месяца к подписному плану Aftonbladet Plus, а после этого их превращали в регулярных подписчиков с возможностью в любое время отказаться от подписки.
Кампания проводилась в сотрудничестве со Шведским футбольным союзом (SvFF) и давала возможность сделать пожертвования более 2500 клубам — от профессиональных до местных любительских команд из восьмого дивизиона.
Все собранные средства передавались детско-юношеским школам и молодежным секциям клубов.
Маркетинговая кампания в первую очередь велась на Facebook и во вторую — на новостном сайте Aftonbladet. С помощью сервиса Facebook Custom Audience кампанию адресовали представителям клубов, а также пользователям, которые с ними взаимодействовали. Для проекта SvFF также подготовил социальные видеоролики, в которых знаменитые шведские футболисты рассказывали о важности детско-юношеских и молодежных футбольных школ и секций.
«ЛУЧШАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ЦИФРОВАЯ КАМПАНИЯ» — OMNI EKONOMI, Omni, Швеция.
Двухнедельная кампания, направленная на повышение узнаваемости бренда, была проведена в поддержку выпуска мобильного приложения бизнес-новостей Omni Ekonomi. В ней были задействованы большие баннеры в стокгольмском метро, цифровые наружные билборды, реклама в соцсетях и онлайн-СМИ.
Omni и Omni Ekonomi приобрели известность благодаря своим коротким и хорошо написанным текстам о бизнесе и политике. Поэтому в основе кампании лежала идея проиллюстрировать, каким образом Omni Ekonomi обеспечивает читателям получение свежих новостей, изложенных понятным языком, а также продемонстрировать полезность пуш-уведомлений.
Жюри отмечает, что приложение использует весь накопленный опыт Omni в сфере пуш-технологий, а кампания доказывает умение редакции кратко и ясно доносить до аудитории даже самую сложную для понимания информацию.
«ЛУЧШАЯ ИННОВАЦИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИИ» — «МОЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ», Aftonbladet, Швеция.
Создавая проект MiTT ID («Моя идентичность»), Оливия Свенсон и Фрида Сёдерлюнд из Aftonbladet сосредоточились на вопросе, которому практически не уделялось раньше никакого места в шведских СМИ: как живется в Швеции молодым трансгендерам?
В серии подробных статей и телевизионном документальном фильме о гендерной идентичности глубоко исследуется вопрос о том, с какими сложностями сталкиваются молодые люди, которые решили отстаивать свое право быть собой.
«Aftonbladet в своих лучших проявлениях, — такова оценка жюри. — Оригинальное расследование, трудная тема, отлично спланированная мультиплатформенность, многоформатная реализация и реальный эффект — реакция со стороны государства».
Материал подготовлен WAN‑IFRA и СППИ (ГИПП)