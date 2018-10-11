12 лучших цифровых медиапроектов Европы

«ЛУЧШАЯ ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ» — «Z+», Die Zeit, Германия; «ЗА ЛУЧШУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ: КАК ЛУЧШАЯ ЖУРНАЛИСТИКА СТИМУЛИРОВАЛА РОСТ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСКИ», Amedia AS, Норвегия.

• «Z+». В основе проекта лежит идея предложения всего контента еженедельного выпуска Die Zeit в цифровой форме, благодаря чему почти десять миллионов онлайновых читателей получили доступ к дополнительным высококачественным материалам без ущерба для печатной подписки и розничных продаж газеты. «Z+» — это сложная комбинация условно бесплатной, дозированной и регистрационной моделей доступа.

Перед выходом утром в четверг печатного номера Die Zeit весь его контент целиком публикуется в среду вечером на сайте. Однако главные материалы помечены красным значком «Z+» и доступны только цифровым подписчикам.

Члены жюри посчитали это очень тщательно спланированной реализацией стратегии платного контента для качественной газеты: «Привлекательное предложение для лояльных пользователей и хороший стимул для привлечения (регистрации) потенциально активных пользователей».

• «За лучшую журналистику». Инициатива Amedia направлена на повышение качества журналистики в 63 местных газетах компании. Конечной целью была убедительная демонстрация того, как улучшение журналистики повышает уровень удовлетворенности читателя.

«Результаты выдающиеся, — комментирует один из членов жюри. — Но еще интереснее сам процесс с участием редакций, который к ним привел. А именно то, каким образом они демонстрировали журналистам, как лучше освещать их обычные темы, интересующие пользователей, и помогали им понять, как они могут вносить непосредственный вклад в превращение пользователей в подписчиков».