Рубрика: 
Мероприятия

Вебинар «Проекты для вашей редакции: опыт ИД «Мир Белогорья» пройдет 12 декабря

Теги: 
вебинар
Дек 6, 2019

СПИКЕР:

Олег Шевцов

генеральный директор ИД «Мир Белогорья

 

Издательский дом «Мир Белогорья» — крупнейший в Белгородской области учредитель и издатель печатных и онлайновых СМИ. Среди них — общественно-политические газеты, детский и молодежный журналы, сетевые издания. Кроме того, в последние годы издательский дом осваивает смежные ниши: журналистский коллектив выпускает детские энциклопедии и настольные игры (в том числе с выходом в Интернет), путеводители и специализированные сайты.

 

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

•   Зачем редакционному коллективу проектный менеджмент: как придумать медиапроект, сформировать команду и уложиться в срок? Что делать, если вам не хватает кадров для проекта, но нет денег для сотрудников?

•   Как редакции СМИ зайти на «чужую поляну» и освоить ниши, которые сейчас занимают книгоиздатели, производители игр и веб-студии? Есть ли в этом смысл и выгода? Как другие региональные редакции могут использовать опыт белгородских коллег?

•   Детские проекты: почему они нравятся аудитории и заказчикам? Почему детский журнал в Белгороде не закрылся, несмотря на увлечение современных детей гаджетами?

•   Аутсорсинг: как заработать на издании корпоративных газет и журналов? Где найти заказчиков? Как убедить их довериться именно вам?

 

КОГДА:

12 декабря в 12:00 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста;

•   1900 рублей — для всех.

 

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