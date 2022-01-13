13 января — День российской печати

13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, СМИ, журналистов — День российской печати.

Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости», который назывался «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах».

После 1917 года День российской печати был перенесен на 5 мая — день, когда вышла в свет главная советская газета «Правда» — и переименован в День советской печати.

Только в 1991 году Постановлением Президиума ВС РФ № 3043-1 от 28 декабря «О Дне российской печати» дата празднования Дня российской печати была возвращена к исторически верной — 13 января.

В честь Дня российской печати вспоминаем историю профессии и нашего журнала.

ЖУРНАЛИСТ поздравляет коллег и желает ярких проектов, благополучия, развития каждой редакции!