14 декабря пройдет вебинар с Дмитрием Муратовым

GIJN приглашает принять участие в онлайн-интервью с лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрием Муратовым, которое пройдет 14 декабря в 17:00 (мск).

Вебинар будет посвящен проблемам журналистов и тому, как преодолевать их в авторитарных странах.

Интервью с Нобелевским лауреатом проведут исполнительный директор GIJN Дэвид Каплан и заместитель директора Габриэла Манули. На вебинаре будет обеспечен синхронный перевод на английский, русский, арабский и французский. Беседа продлится час, для зрителей предусмотрена сессия вопросов и ответов.

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