Запись вебинара «Как брать интервью в экстремальной ситуации»

14 марта ЖУРНАЛИСТ провел онлайн-вебинар «Как брать интервью в экстремальной ситуации». Мы получили огромное число заявок, спасибо всем за участие в вебинаре!

Ева Меркачева, журналист и правозащитник, ответила на вопросы слушателей:

• Как избежать романтизации преступников в материалах

• Стоит ли отменить мораторий на смертную казнь

• Как понять, что собеседник врет

• Зачем вообще писать о маньяках, убийцах и преступниках

• В каком ключе строить беседы с родственниками жертв.

Если вы хотите ближе познакомиться с творчеством Евы Меркачевой, то советуем почитать ее книгу «Град обреченных: Честный репортаж о семи колониях для пожизненно осужденных» и подписаться на телеграм-канал «Меркачева права».

А еще почитайте интервью Надежды Ажгихиной, которое вышло в выпуске «Журналиста» про инфобезопасность: «“Чтобы бегать, надо бегать”: интервью с Евой Меркачевой».

Посмотреть темы следующих вебинаров вы можете по ссылке.