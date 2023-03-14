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Мероприятия

Запись вебинара «Как брать интервью в экстремальной ситуации»

14 марта ЖУРНАЛИСТ провел онлайн-вебинар «Как брать интервью в экстремальной ситуации». Мы получили огромное число заявок, спасибо всем за участие в вебинаре!

Ева Меркачева, журналист и правозащитник, ответила на вопросы слушателей:

   Как избежать романтизации преступников в материалах

   Стоит ли отменить мораторий на смертную казнь

   Как понять, что собеседник врет

   Зачем вообще писать о маньяках, убийцах и преступниках

   В каком ключе строить беседы с родственниками жертв.

 

Если вы хотите ближе познакомиться с творчеством Евы Меркачевой, то советуем почитать ее книгу «Град обреченных: Честный репортаж о семи колониях для пожизненно осужденных» и подписаться на телеграм-канал «Меркачева права».

А еще почитайте интервью Надежды Ажгихиной, которое вышло в выпуске «Журналиста» про инфобезопасность: «“Чтобы бегать, надо бегать”: интервью с Евой Меркачевой».

Посмотреть темы следующих вебинаров вы можете по ссылке.

Только для членов Клуба Журналиста

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14 марта 2023

Мар 14, 2023

Мероприятия

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Запись вебинара «Как брать интервью в экстремальной ситуации»
Только для членов Клуба Журналиста

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