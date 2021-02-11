14 советов начинающим кинокритикам

Чтобы хорошо писать о кино, нужно много смотреть, читать и, главное, любить свое дело — советы для начинающих от кинокритика «Лайфхакера», автора подкаста «Смотритель» специально для ЖУРНАЛИСТА
Подумайте, зачем вы все это затеяли
Если хочется завести маленький уютный блог о любимых фильмах, который будут читать десять единомышленников, то все просто: можете писать что хотите. А если планируете привлечь множество читателей, задача усложняется.
Для начала подумайте о балансе между тем, что интересно лично вам, и массово-популярным кино. Предположим, вы любите датский нуар и хотите писать только о нем. Тогда будьте готовы, что и читать вас будут лишь поклонники датского нуара. Увы, их меньше, чем хотелось бы. Возможно, стоит обратить внимание также на развлекательные массовые фильмы и сериалы. И уже среди популярных тем рассказывать о любимых работах неизвестных авторов.
Смотрите много и разное
Насмотренность не только помогает сформировать ваш собственный вкус в кино, но и дает немалый багаж знаний. Квентин Тарантино именно так и решил стать режиссером: он просто смотрел старые фильмы, когда работал в видеопрокате, а потом захотел снимать свои такие же.
Вам же это позволит понять, как режиссеры «общаются» друг с другом. Работы Тарантино и даже «Звездные войны» буквально собраны из кусочков классических картин. Идею кодекса джедаев Джордж Лукас почерпнул из фильмов о самураях, первая сцена с андроидами копирует «Троих негодяев в скрытой крепости» Акиры Куросавы, а момент с отрубленной рукой — его же «Телохранителя». Летящий вступительный текст взят из сериала «Флэш Гордон покоряет Вселенную», а штурм «Звезды смерти» очень похож на атаку в картине «Разрушители плотин» 1955 года.
Если вы научитесь видеть в одних фильмах отсылки к другим, то восприятие станет полнее.
Не ограничивайтесь только кино
Чем шире ваши познания в мире искусства, тем лучше. Кинематограф плотно связан с литературой, театром, компьютерными играми, живописью. И речь не только об экранизациях, которых сейчас все больше.
Знание мира искусства помогает вписать кино в культурный контекст, увидеть скрытые аллюзии и лучше почувствовать произведение. Ведь не зря анимационный фильм «Ван Гог. С любовью, Винсент» стилизовали под работы самого мастера. Авторы пригласили больше сотни художников, которые рисовали масляными красками на досках.
Разберитесь в особенностях кинопроизводства
Кинокритик не обязан изучать номера всех объективов и доподлинно знать, как создаются спецэффекты. Но будет очень полезно посмотреть или почитать обзоры именно с точки зрения операторов и постановщиков трюков.
Николас Виндинг Рефн в «Драйве» делит кадр пополам, рассказывая в каждой части об одном из персонажей и будто отделяя их друг от друга фоновыми цветами. Терренс Малик снимает на широкоугольные объективы, пытаясь передать человеческий взгляд, захватывающий множество деталей. Если вы поймете, как это делается, то лучше осознаете, почему их фильмы настолько завораживают.
Это работает даже с боевиками Майкла Бэя. Обратите внимание на их звуковое оформление, именно оно создает половину эффекта от просмотра.
Изучите историю создания фильма и его авторов
Перед просмотром картины будет полезно побольше узнать о режиссере, создании сценария или работе над лентой. Предыстория помогает лучше понять задумку автора. Ведь если фильм разрабатывали с девяностых годов, то, возможно, он и будет похож на сюжеты того времени.
«Последняя капля» Софии Копполы воспринимается иначе, если знать, что режиссер рассказывает о своих отношениях со знаменитым отцом. А главную героиню она сделала буквально своей копией. «Манк» — проект мечты Дэвида Финчера, сценарий к которому написал еще его отец. Такие факты помогают прочувствовать фильм.
Читайте других, но не забывайте о собственном мнении
После просмотра неоднозначного фильма у вас сформируется собственное мнение и восприятие сюжета. Это хорошо. Но всегда полезно узнать и чужие версии. Обязательно читайте разборы других критиков: возможно, вы что-то упустили, кто-то понял картину совсем иначе или просто связал сюжет с фактами, о которых вы не знали.
Но не стесняйтесь, если ваше мнение не совпадает с чьим-то, даже самым авторитетным. Профессиональные критики могут быть слишком резкими или же просто иначе смотреть на мир.
Например, фильм «Капоне» во время съемок преследовали проблемы: то режиссер был в депрессии, то исполнитель главной роли Том Харди уходил в другие проекты. А релиз провалился из-за начавшейся пандемии. Картину тут же разнесли американские критики, обвинив в бессвязности сюжета. Но на самом деле фильм не так плох. Он полностью разрушает идею романтизации мафии и показывает, что даже такая легенда, как Аль Капоне, к старости стал жалким и беспомощным.
Не бойтесь выражать эмоции и быть субъективным
Критик старается разобрать фильм с разных точек зрения и обосновать их. Но все же любая рецензия субъективна, ведь ее пишет живой человек со своим прошлым, знаниями и мнением. Поэтому думайте, как фильм отзывается именно у вас. Если вы нашли какую-то трактовку, которую не заметили остальные, — это хорошо.
Так, «мама!» Даррена Аронофски рассказывает о семейной паре, живущей в уединенном доме. К ним приходят странные люди, и действие превращается в сплошной сюрреализм. Сюжет этого фильма можно трактовать как взаимоотношения человека и природы или общение творца с музой. Кто-то найдет здесь религиозный подтекст. А критик-интроверт заметит, что часть сюжета посвящена вторжению посторонних в мир такого же закрытого человека. И каждый из этих вариантов имеет право на жизнь.
Есть фильмы, которые каждый понимает по-своему. Достаточно почитать отзывы о французской картине «Усы». Она начинается забавно: главный герой сбривает усы, а этого никто не замечает. Но вот дальше происходит нечто странное. И мнения о сюжете картины совершенно разные. Одни считают, что она об альтернативных реальностях, другие уверены, что о потерянных мгновениях жизни.
Подскажите читателю, чего ждать от фильма
Рекламная кампания любого фильма призвана привлечь к нему максимум внимания. Причем трейлеры зачастую делают отдельные студии. Из-за этого у потенциальных зрителей могут сформироваться неверные ожидания.
Например, «Бойцовский клуб» рекламировали в перерывах матчей по рестлингу, поэтому все думали, что это боевик про драки. Оказалось, что это триллер об играх разума и борьбе с обществом потребления. По роликам «Реинкарнации» и «Солнцестояния» Ари Астера может показаться, что это обычные ужастики. В реальности же режиссер рассказывает о семейных проблемах.
Указывайте в рецензии, что зритель увидит на самом деле, чтобы он не обманывался в ожиданиях. Если вместо фильма ужасов будет мрачная философская драма, лучше знать об этом заранее.
Обращайте внимание не только на сюжет
Нередко можно встретить обсуждения картин, в которых говорят только о содержании и сюжетных поворотах. Но сценарий лишь одна из составляющих фильма. Не менее важны визуальная подача, актерская игра и сама идея.
Ведь есть отличные картины вроде «Выживут только любовники» или «Рыцарь кубков», в которых очень мало действия, но они все равно завораживают. В конце концов, одним из величайших фильмов в истории называют «Зеркало» Андрея Тарковского. А описать его сюжет практически невозможно: это просто полет мысли и воспоминания автора.
Но не пытайтесь во всем найти подтекст
Иногда развлекательное кино — это просто развлекательное кино. Далеко не во всем нужно искать тайный смысл и пытаться привязать это к каким-то событиям. У некоторых сюжетов может не быть предыстории, достаточно лишь желания и фантазии автора.
В первой же сцене экспериментального фильма «Шина» Квентина Дюпье (больше известен как Mr. Oizo) говорят, что в этой истории все происходит просто так, без причины. Поэтому главным героем картины сделали колесо, за которым наблюдают зрители, сидящие в поле.
Помните, что логика и факты не всегда важны
Здорово, когда сюжет картины построен полностью логично. Но почти в любом художественном произведении есть некоторые допущения, которые нужно принять. Поэтому не стоит постоянно искать ошибки и нестыковки, за этим можно упустить действительно интересную историю.
«Тихое место» может быть сколько угодно нелогичным с точки зрения фантастики. Герои, спасаясь от чудовищ, которые ориентируются на звук, почему-то так и не создали звуконепроницаемые помещения и не поселились у водопада. Но как притча о семейных страхах фильм работает отлично: это история о паре, которая боится за своих детей, но даже не может это обсудить. Недаром картину создали супруги Джон Красински и Эмили Блант, у которых незадолго до этого родился ребенок.
Рассказывайте о сюжете понятно, но без спойлеров
Синопсис картины, который пишут в официальных промо, не всегда дает точную информацию. Его задача — привлечь ваше внимание и задать настроение. То же самое и с трейлерами. Поэтому, когда вы принимаетесь за рецензию, лучше вкратце описать сюжет, чтобы читатели понимали, о чем пойдет речь в фильме.
О спойлерах в тексте часто спорят. Некоторые критики и вовсе превращают разборы картин в подробный пересказ сюжета с добавлением своих мыслей. Но все же спойлерить в тексте просто невежливо по отношению к читателю. Старайтесь ограничиваться минимальными описаниями. А уж если не обойтись без какого-то важного момента, предупреждайте об этом заранее.
Структурируйте мысли
Необязательно четко делить текст на смысловые блоки с отдельными подзаголовками. Но в голове эта структура все же должна быть. Лучше заранее набросать план или хотя бы мысленно упорядочить свои ощущения.
Если впечатления от просмотра неоднозначные, постарайтесь разбить их на плюсы и минусы. И даже если хотите сказать о фильме только хорошее или только плохое, разберите его по частям: оцените отдельно сюжет, актерскую игру, визуальную подачу и другие составляющие истории.
А еще, даже если вам фильм не понравился, стоит задуматься: а кому он придется по вкусу? Эта информация тоже будет полезна читателям, ведь среди них разные люди.
Пишите для людей, а не ради самолюбования
Если вы пишете не в стол и рассчитываете, что вас будут читать, постарайтесь сделать рецензию понятной для людей. Не стоит увлекаться специфической терминологией, сыпать латинскими выражениями и строить сложные конструкции на пять строчек. Рецензия должна быть легкой, особенно если вы пишете о простом развлекательном кино.
И ровно по этой же причине не стоит делать обзор совсем уж синефильским. Если посвятить 80% текста исключительно необычной операторской работе или философским аллюзиями, читатель быстро запутается и устанет.
Это не значит, что рецензию нужно делать примитивной. Но все же она пишется не для того, чтобы показать, насколько умен ее автор. А для того, чтобы читатель что-то узнал о фильме.