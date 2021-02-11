14 советов начинающим кинокритикам

Подумайте, зачем вы все это затеяли

Если хочется завести маленький уютный блог о любимых фильмах, который будут читать десять единомышленников, то все просто: можете писать что хотите. А если планируете привлечь множество читателей, задача усложняется.

Для начала подумайте о балансе между тем, что интересно лично вам, и массово-популярным кино. Предположим, вы любите датский нуар и хотите писать только о нем. Тогда будьте готовы, что и читать вас будут лишь поклонники датского нуара. Увы, их меньше, чем хотелось бы. Возможно, стоит обратить внимание также на развлекательные массовые фильмы и сериалы. И уже среди популярных тем рассказывать о любимых работах неизвестных авторов.

Смотрите много и разное

Насмотренность не только помогает сформировать ваш собственный вкус в кино, но и дает немалый багаж знаний. Квентин Тарантино именно так и решил стать режиссером: он просто смотрел старые фильмы, когда работал в видеопрокате, а потом захотел снимать свои такие же.

Вам же это позволит понять, как режиссеры «общаются» друг с другом. Работы Тарантино и даже «Звездные войны» буквально собраны из кусочков классических картин. Идею кодекса джедаев Джордж Лукас почерпнул из фильмов о самураях, первая сцена с андроидами копирует «Троих негодяев в скрытой крепости» Акиры Куросавы, а момент с отрубленной рукой — его же «Телохранителя». Летящий вступительный текст взят из сериала «Флэш Гордон покоряет Вселенную», а штурм «Звезды смерти» очень похож на атаку в картине «Разрушители плотин» 1955 года.

Если вы научитесь видеть в одних фильмах отсылки к другим, то восприятие станет полнее.

Не ограничивайтесь только кино

Чем шире ваши познания в мире искусства, тем лучше. Кинематограф плотно связан с литературой, театром, компьютерными играми, живописью. И речь не только об экранизациях, которых сейчас все больше.

Знание мира искусства помогает вписать кино в культурный контекст, увидеть скрытые аллюзии и лучше почувствовать произведение. Ведь не зря анимационный фильм «Ван Гог. С любовью, Винсент» стилизовали под работы самого мастера. Авторы пригласили больше сотни художников, которые рисовали масляными красками на досках.

Разберитесь в особенностях кинопроизводства

Кинокритик не обязан изучать номера всех объективов и доподлинно знать, как создаются спецэффекты. Но будет очень полезно посмотреть или почитать обзоры именно с точки зрения операторов и постановщиков трюков.

Николас Виндинг Рефн в «Драйве» делит кадр пополам, рассказывая в каждой части об одном из персонажей и будто отделяя их друг от друга фоновыми цветами. Терренс Малик снимает на широкоугольные объективы, пытаясь передать человеческий взгляд, захватывающий множество деталей. Если вы поймете, как это делается, то лучше осознаете, почему их фильмы настолько завораживают.

Это работает даже с боевиками Майкла Бэя. Обратите внимание на их звуковое оформление, именно оно создает половину эффекта от просмотра.

Изучите историю создания фильма и его авторов

Перед просмотром картины будет полезно побольше узнать о режиссере, создании сценария или работе над лентой. Предыстория помогает лучше понять задумку автора. Ведь если фильм разрабатывали с девяностых годов, то, возможно, он и будет похож на сюжеты того времени.

«Последняя капля» Софии Копполы воспринимается иначе, если знать, что режиссер рассказывает о своих отношениях со знаменитым отцом. А главную героиню она сделала буквально своей копией. «Манк» — проект мечты Дэвида Финчера, сценарий к которому написал еще его отец. Такие факты помогают прочувствовать фильм.

Читайте других, но не забывайте о собственном мнении

После просмотра неоднозначного фильма у вас сформируется собственное мнение и восприятие сюжета. Это хорошо. Но всегда полезно узнать и чужие версии. Обязательно читайте разборы других критиков: возможно, вы что-то упустили, кто-то понял картину совсем иначе или просто связал сюжет с фактами, о которых вы не знали.

Но не стесняйтесь, если ваше мнение не совпадает с чьим-то, даже самым авторитетным. Профессиональные критики могут быть слишком резкими или же просто иначе смотреть на мир.

Например, фильм «Капоне» во время съемок преследовали проблемы: то режиссер был в депрессии, то исполнитель главной роли Том Харди уходил в другие проекты. А релиз провалился из-за начавшейся пандемии. Картину тут же разнесли американские критики, обвинив в бессвязности сюжета. Но на самом деле фильм не так плох. Он полностью разрушает идею романтизации мафии и показывает, что даже такая легенда, как Аль Капоне, к старости стал жалким и беспомощным.

Не бойтесь выражать эмоции и быть субъективным

Критик старается разобрать фильм с разных точек зрения и обосновать их. Но все же любая рецензия субъективна, ведь ее пишет живой человек со своим прошлым, знаниями и мнением. Поэтому думайте, как фильм отзывается именно у вас. Если вы нашли какую-то трактовку, которую не заметили остальные, — это хорошо.