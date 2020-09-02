14 ведущих журналистов «Голоса Америки» подписали письмо с жалобами на руководителя

Майкл Пэк был назначен Дональдом Трампом на должность руководителя US Agency for Global Media (контролирует, например, «Голос Америки» и «Радио Свободы»). Пэк — давний соратник Трампа и сторонник идей Стива Баннона (который был главным идеологом кампании Трампа 2016 года, главным редактором ультраконсервативного сайта Breitbart, а сейчас находится под следствием по подозрением в растрате собранных во время президентской кампании миллионов).

Как только Пэк пришёл в US Agency for Global Media, он сразу уволил четырех главных редакторов и перестроил наблюдательный совет организации, введя туда людей из политического окружения Дональда Трампа.

А вот теперь журналисты «Голоса Америки» обвиняют его в том, что Пэк ставит под угрозу безопасность журналистов как в США, так и за границей. А также — Пэк, по мнению авторов письма, угрожает целям национальной безопасности.

Журналисты опасаются превращения US Agency for Global Media в инструмент пропаганды и обеспокоены тем, что Пэк идёт по стопам сенатора МакКарти, который в середине прошлого века параноидально искал по всей Северной Америке очаги коммунистических идей и «красную угрозу».

В одном из недавних интервью, Пэк, например, заявил, что журналисты US Agency for Global Media «подвержены влиянию иностранных шпионов».