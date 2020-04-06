Бесплатный вебинар «Выходим из самоизоляции. Как выживает редакция в условиях коронавируса» пройдет 14 апреля

CПИКЕР:

Олег Шевцов

генеральный директор ИД «Мир Белогорья

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

• Что делать редакции в условиях, когда изолируются все — власти, бизнес, рекламодатели, журналисты, ньюсмейкеры, распространители и (что самое неприятное) читатели?

• Как переходить на удаленку, если в вашем коллективе работают не только «оцифрованные» миллениалы, но и старорежимные газетчики, которые с трудом справляются даже с браузером и офисным редактором Word?

• Что можно предложить рекламодателю в ситуации, когда он фактически заморозил свой бизнес?

• Как выстраивать отношения с типографиями, логистическими компаниями и распространителями — Почтой России или газетными киосками?

• Как защитные маски, за которыми все сейчас охотятся, помогают сохранить спрос на периодику?

• Как убедить самоизолировавшегося подписчика выйти из дома и сходить на почту ради подписки? И нужно ли?

• О чем писать на фоне отмены всех массовых / спортивных мероприятий и доминированием в информационном пространстве одной-единственной темы? Где брать контент и какие форматы предлагать читателям?

• Какие медиапродукты можно выпускать, чтобы самортизировать падение продаж тиража или рекламы?

• Можно ли уменьшить объем / периодичность газеты ввиду случившегося «форс-мажора»?

Издательский дом «Мир Белогорья» — крупнейший в Белгородской области учредитель и издатель печатных и онлайновых СМИ. Среди них — общественно-политические газеты, детский и молодежный журналы, сетевые издания. Кроме того, в последние годы издательский дом осваивает смежные ниши: журналистский коллектив выпускает детские энциклопедии и настольные игры (в том числе с выходом в Интернет), путеводители и специализированные сайты.

КОГДА:

14 апреля в 12:00 (мск)

Вебинар бесплатный!

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