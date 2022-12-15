15 декабря — День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. В этот день родственники, друзья и коллеги чтят память репортеров, фотографов, телеоператоров, погибших в «горячих точках» и в мирное время.

День памяти установили в 1991 году. Тогда в Югославии погибли корреспондент Центрального телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной.

Только в 2021 году, по данным Комитета по защите журналистов, в мире погибли более 60 работников СМИ. Количество убитых журналистов на 1 декабря 2022 года – 57 человек. Такие данные приведены в отчете международной организации «Репортеры без границ».