15 марта республиканской газете «Казанские ведомости» исполняется 30 лет

Первый номер «Казанских ведомостей» вышел 15 марта 1991 года. Главным редактором «КВ» стала известный татарстанский журналист Любовь Владимировна Агеева. В роли учредителя газеты выступил Казанский Совет народных депутатов. С первых дней «Казанские ведомости» стали площадкой диалога власти и населения Казани. Газета рассказывала о том, как власть решает конкретные проблемы людей, помогала разобраться в политических реформах, которые шли тогда в обществе.

На первый взгляд, не такой уж и большой срок. Но сколько событий произошло в это время в стране, республике и городе! Газета начала выходить в СССР, а вскоре этой страны не стало. Потом трудные 90-е, политические баталии, приватизация, празднование 1000-летия Казани, Универсиада, открытие метро, мировые чемпионаты... Все эти события освещались на страницах газеты. Часто те читатели, кто с первого номера остаются преданными газете, рассказывают о том, что сегодня уже их дети и внуки читают «КВ».

В 1995 году главным редактором газеты стала Венера Абдулловна Якупова, которая возглавляет газету и сегодня. С ее приходом редакция взяла курс на то, чтобы делать издание для семейного чтения. С того времени и по сей день газета «Казанские ведомости» для своих читателей прежде всего надежный друг, доброжелательный собеседник, мудрый советник, компетентный консультант и верный помощник в решении их проблем.

В разное время в издании работали как начинающие, так и известные журналисты: Борис Бронштейн, Светлана Бессчетнова, Дмитрий Михайлин, Людмила Колесникова, Ольга Кондрева, Леонид Белкин, Михаил Соколов, Рафаэль Мустафин, Ольга Кувшинова и многие другие мастера пера.

С 2008 года учредителем редакции стало АО «Татмедиа». Развитие газеты невозможно без изменений дизайна печатной и электронной версии, новых рубрик. Однако некоторые рубрики-старожилы, появившиеся на страницах газеты еще в 90-е годы, до сих пор пользуются популярностью у читателей - «Санта-Барбара» по-казански» и «Глас народа». Все это время работает общественная приемная, куда может обратиться каждый читатель со своей проблемой. И зачастую проблемы решаются положительно.

Сегодня газета все больше внимания уделяет здоровому образу жизни, семейным отношениям, являясь площадкой для различных мнений экспертов в самых разных областях. Можно сказать, что и на сегодняшний день газета выступает советником и собеседником для своего читателя. Предоставляя читателям объективную информацию, анализ и оценку явлений и процессов, происходящих в обществе, осуществляет постоянную связь между властями Казани и горожанами. А публикации на ее страницах уже послужили материалом для издания книг: «Санта-Барбара» по-казански», «Музей детства в Казани», «Путеводитель до Берлина», автором-составителем которых выступила главный редактор Венера Якупова.

За свою 30-летнюю историю издание получило более 60 наград в конкурсах международного, всероссийского и республиканского масштаба. Сотрудники «КВ» не раз становились лауреатами и победителями журналистского конкурса «Хрустальное перо» в разных номинациях.

Все это время редакция остается верна своему девизу: «Весь мир — в одной газете! Открывайте!»

Общий тираж газеты в настоящее время составляет около 24 тысяч экземпляров. Газета выходит 4 раза в неделю и ориентирована на широкий круг читателей. Четверговый номер содержит ТВ-программу, ее формат - 24 полосы. Как показало недавно проведенное анкетирование, нашу многонациональную целевую аудиторию составляют читатели от 16 до 90 лет - служащие, учителя, врачи, домохозяйки, частные предприниматели, пенсионеры, рабочие, школьники, студенты. Среди читателей газеты - руководители и коллективы различных организаций и учреждений РТ.