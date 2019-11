Эксперты отрасли обсудили настоящее и будущее печатных СМИ

В медиацентре «Российской газеты» прошла Всероссийская отраслевая конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати. Будущее СМИ». Модератором конференции стала главный редактор журнала «Журналиста» Любовь Петрова. Любовь Петрова

Проблемы и тенденции рынка периодической печати обсудили эксперты Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ и представители ведущих федеральных и региональных изданий.

Главными вызовами, стоящими перед печатными СМИ, эксперты отрасли назвали дистрибуцию, подорожание бумаги, снижение рекламных доходов и падение интереса к чтению.

Светлана Дзюбинская, заместитель начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ, рассказала об итогах государственной поддержки за 2019 год. Она отметила, что количество поддерживаемых государством федеральных изданий выросло почти в два раза с 2014 года. В основном поддержкой пользуются культурно-просветительские, детские, научно-популярные издания, а также старые бренды, такие как «Мурзилка», «Наука и жизнь» и т.д.

Особую значимость приобретает поддержка литературы на национальных языках.

Светлана Дзюбинская

По словам советника заместителя руководителя Федерального агентства по печати Геннадия Кудия, среди отраслевых экспертов зрееет мнение, что печатная пресса подошла к некому поворотному своей истории, после преодоления которого интерес читателей к газетно-журнальной периодике повысится, тиражи стабилизируются, а объем рекламы увеличится. Сам Кудий считет, что пресса вряд ли сможет достичь тех тиражей и продаж, которые были в 90-е годы, но стабилизировать ситуацию на нынешнем уровне и даже улучшить ее вполне реально. Кудий отметил значимость для СМИ поручений президента РФ Путина В.В. по поддержке печатных СМИ и необходимость контролировать их исполнение: «Президент дает много поручений. Но выполняются они не все и не полностью. Мы зациклились: существует поручение — может быть оно само и реализуется».

Генадий Кудий

К позитивным прогнозам будущего прессы присоединился и Евгений Абов, заместитель генерального директора ЗАО «Издательство «Российская газета»: «Печатные СМИ имеют больше возможностей, чем другие медиа. Они не ограничиваются только бумагой. Мы не просто печатные СМИ — мы мультимедиакомпании, издатели. Именно бумага отличает нас от других. <…> Было бы ошибкой говорить о том, что печатная пресса умирает. Она будет жить еще долго. Но мы не должны сосредотачиваться только на ней. Будущее в том, чтобы предоставить своей аудитории любую альтернативу получения информации — на любой платформе».

Генадий Кудий, Евгений Абов и Марина Мишункина

С Евгением Абовым соглашается Наталья Лымарь, главный редактор газеты «Курская правда»: «Сейчас мы с вами закладываем будущие сто лет нашего издания. Потому что, если аудитория уменьшается, надо идти туда, где она есть».

На смену концепциям print first и digital first приходит audience first, в центре которой – аудитория. По словам экспертов, необходимо использовать все площадки, которые удобны аудитории. И в этом смысле печатная пресса сильно отстает.

«Доля тех, кто приобретает офлайновый товар через гаджеты все время растет. – констатирует Евгений Абов. — Мы эту долю упускаем. Есть масса приемов, которые мы не можем использовать, потому что по уровню реализации мы остались на уровне 90-х годов».

Успешными кейсами и примерами работы с социально значимыми темами поделились представители региональных и федеральных редакций. Так, Марина Мишункина, 1-й заместитель генерального директора АО «Аргументы и факты», назвала самые популярные у аудитории проекты: старшее поколение, семья, здоровое питание, здоровье, юридические советы и туризм. В 2019 году издание отработало 7 федеральных проектов и 28 региональных.

Олеся Носова, Первый заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда», шеф-редактор сайта KP.RU, поделилась результатами экспериментов издания с новыми форматами. Последние несколько лет издание активно работает с видео – прямыми трансляциями на YouTube, видеокомиксами, скринкастами (историями, рассказанные через визуал интерфейса мобильных телефонов), обучающими роликами для зрелой аудитори, нативной рекламой в видеороликах для соцсетей, видеоспецпроектами и анимационными роликами. Работа с современными форматами позволяет не только удержать аудиторию, но и нарастить новую.

Олеся Носова

Как интернет, цифровые технологии и социальные сетеи влияют на региональный медиарынок представители региональных изданий и медиахолдингов обсудили в рамках второй секции конференции. Главными темами этой секции стали трансформация традиционной редакции в конвергентную, монетизация сайта и социальных сетей, работа с новыми форматами и дефицит кадров.

«Пишущих людей можно научить нажимать на кнопки, а вот нажимающих на кнопки, научить писать — не всегда, — считат Наталья Лымарь. — Если мы не хотим отстать от жизни, надо держать руку на пульсе».

Своим видением того, что происходит в региональной прессе, поделилась Диана Горбань, главный редактор газеты «Голос правды» (Краснодарский край): «Самое успешные СМИ на Кубани с точки зрения прибыли — те, у которых есть только интернет-версии изданий».

Диана Горбань

Новые подходы нужны и в работе с рекламодателям: «У нас ушла почти вся модульная реклама, почти все объявлена, но мы перешли на работу с проектами и акциями — именно они приносят основной доход», — считает Диана Горбань.

Централизованно размещать рекламу и оценивать медиапотребление аудитории различных изданий Издательскому дому «Республика Башкортостан» помогает единая платформа размещения контента. Об этом рассказала Венера Хакимова, генеральный директор Издательского дома :«Создание системы медипланирования позволяет формировать оперативные задания редакциям, автоматически выполнять отчеты, рассчитать зарплаты сотрудникам и т.д. — это система называется редакционно издательской системой».

Венера Хакимова

Валентина Пермякова, редактор газеты «Городские вести» и проектов «Ревда-инфо.ру» (г. Ревда, Свердловская область), озвучила важную цель для издателей: сравнять цены на рекламу в принте и интернете.

Валентина Пермякова

В завершении конференции она сделала вывод, что самая главная проблема СМИ — боязнь перемен: «Боимся мы не того, что кто-то чего-то не умеет делать, что-то не успевает или нет денег. Мы боимся перемен. Этот страх нормальный, но пусть это будет страх, когда глаза боятся, а руки делают. Медиа — это бренд. Пусть он чувствует себя отлично на любой площадке. Главное, чтобы там была ваша аудитория».

Организатор конференции: ООО «Медиагруппа «Журналист» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

Презентации и видеозапись конференции скоро будут доступны на сайте jrnlst.ru.

Фото: Наталья Налитова