Запись вебинара «Социальная реклама как формат повышения доверия к СМИ»

16 февраля ЖУРНАЛИСТ провел вебинар «Социальная реклама как формат повышения доверия к СМИ».
Спикером стала ГЮЗЕЛЛА НИКОЛАЙШВИЛИ, директор АНО «Лаборатория социальной рекламы».
На этом вебинаре мы выяснили:
Социальная реклама ориентирована на привлечение внимания к актуальным проблемам общества и его нравственным ценностям
Социальная реклама работает на 4-х уровнях воздействия:
• Информирование
• Запоминание
• Формирование отношения
• Формирование установки
Социальная реклама дает СМИ:
1) Хорошее качество контента
2) Актуализация в СМИ важных социальных тем, на которые аудитория ищет ответы
3) Продвижение имиджа СМИ за счет партнерства с фестивалями и конкурсами для повышения упоминаемости за пределами своего региона
Кроме того, мы разобрали примеры качественной социальной рекламы в СМИ.
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