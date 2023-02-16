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Запись вебинара «Социальная реклама как формат повышения доверия к СМИ»

16 февраля ЖУРНАЛИСТ провел вебинар «Социальная реклама как формат повышения доверия к СМИ».

Спикером стала ГЮЗЕЛЛА НИКОЛАЙШВИЛИ, директор АНО «Лаборатория социальной рекламы».

 

На этом вебинаре мы выяснили:

Социальная реклама ориентирована на привлечение внимания к актуальным проблемам общества и его нравственным ценностям

Социальная реклама работает на 4-х уровнях воздействия:

   Информирование

   Запоминание

   Формирование отношения

   Формирование установки

Социальная реклама дает СМИ:

1)   Хорошее качество контента

2)   Актуализация в СМИ важных социальных тем, на которые аудитория ищет ответы

3)   Продвижение имиджа СМИ за счет партнерства с фестивалями и конкурсами для повышения упоминаемости за пределами своего региона

Кроме того, мы разобрали примеры качественной социальной рекламы в СМИ.

 

 

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от
16 февраля 2023

Фев 16, 2023

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