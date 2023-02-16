Запись вебинара «Социальная реклама как формат повышения доверия к СМИ»

16 февраля ЖУРНАЛИСТ провел вебинар «Социальная реклама как формат повышения доверия к СМИ».

Спикером стала ГЮЗЕЛЛА НИКОЛАЙШВИЛИ, директор АНО «Лаборатория социальной рекламы».

На этом вебинаре мы выяснили:

Социальная реклама ориентирована на привлечение внимания к актуальным проблемам общества и его нравственным ценностям

Социальная реклама работает на 4-х уровнях воздействия:

• Информирование

• Запоминание

• Формирование отношения

• Формирование установки

Социальная реклама дает СМИ:

1) Хорошее качество контента

2) Актуализация в СМИ важных социальных тем, на которые аудитория ищет ответы

3) Продвижение имиджа СМИ за счет партнерства с фестивалями и конкурсами для повышения упоминаемости за пределами своего региона

Кроме того, мы разобрали примеры качественной социальной рекламы в СМИ.

Посмотреть темы следующих вебинаров вы можете по ссылке.