16-летняя россиянка нарисовала обложку для американского Vogue

16-летняя Анастасия Ковтун из Пермского края стала самой молодой художницей, чья работа попала на диджитал-обложку американского Vogue. На обложке мартовского номера изображена Билли Айлиш.

Рисунки Ковтун и Кайли Янг из Мичигана понравились самой певице и были выбраны из тысяч фанатских набросков. В инстаграме юной художницы есть портреты Айлиш и других знаменитостей, например, Ланы Дель Рей и Анники Роуз.

Кавер-стори мартовского номера Vogue посвящена Билли Айлиш. Журнал принял решение поместить певицу на обложку после того, как Айлиш получила все четыре главные награды на последней церемонии «Грэмми».